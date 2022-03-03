Простые жители должны видеть заинтересованность депутатов в решении их вопросов - общественник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты должны посещать те регионы, где люди действительно испытывают проблемы с трудоустройством, с нехваткой инфраструктуры, чтобы население видело их заинтересованность в решении вопросов. Таким мнением поделился член общественного совета города Нур-Султана, руководитель некоммерческой организации «Integrity ASTANA» Жанат Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на съезде партии AMANAT Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил , что в работе депутатов появился новый стиль - стало меньше формальных заседаний, больше прямых контактов с избирателями.

По словам Жаната Нургалиева, январские события изменили систему государственного управления и все общество.

«Мы видим, что депутаты не только посещают областные центры, но и районные центры, встречаются с местными жителями. Необходимо, чтобы формат их работы менялся не так, чтобы допустим местная исполнительная власть готовила им маршрут работы и передвижения и они посещали объекты, которые им предложит местная исполнительная власть. Необходимо, чтобы они посещали те места, регионы, где люди действительно испытывают проблемы с трудоустройством, с нехваткой инфраструктуры, чтобы люди видели заинтересованность депутатов решать их проблемы, действительно болеют за общество», - сказал Жанат Нургалиев в телефонной беседе с корреспондентом Казинформа.

Спикер отметил, что депутатский мандат им предоставил народ.

«Но другое дело, что депутаты формируются по партийным спискам. Если раньше люди голосовали по мандатным округам, сейчас они голосуют за партию. В новом формате работы необходимо, чтобы каждый депутат был ответственен за свой участок. Допустим, депутаты Маслихата поделены по микрорайонам и они отвечают за микрорайон и взаимодействуют с жителями. Жители должны оценивать, насколько депутат вовлечен в данный процесс, их активность. Депутаты не просто должны представлять какой-то регион, а чтобы люди из этого региона видели, что он решает их проблемы, помогает в плане выделения бюджетных средств, законодательных вопросов. Предстоит сделать много работы депутатскому корпусу совместно с Правительством, с местными исполнительными органами и граждански обществом», - добавил Жанат Нургалиев.