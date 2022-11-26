Простые правила осознанного родительства - советы специалиста

26 Ноября 2022, 20:08

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об инфантилизме современного поколения, ошибках в воспитании и осознанном родительстве корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с психологом Дмитрием Агаповым.

Молодое поколение нередко обвиняют в неспособности принимать решения, совершать зрелые поступки, упрекают в «бесхребетности», ребячестве не по возрасту и прочее. Действительно, родившиеся после 90-х значительно отличаются от мужчин и женщин более старшего возраста.

- Дмитрий, неужели растет инфантильное поколение людей?

- Выросло поколение, которое было воспитано на книгах, где пропагандируется безусловная любовь, принятие и прочее. В США расцвет идеи гуманизма приходится на 70-е годы. До нас же сначала дошла книга Бенджамина Спока. Там пропагандировалось воспитание в духе советского времени, жесткое, когда к детям относились, как к взрослым. И сама среда обуславливала быстрое взросление. Декретный отпуск женщины был всего год, в советское время появились ясли-сады. Дети взрослели рано, но при этом были травмированы. Недолюбленные, с нарушениями привязанности и так далее. Пока дошла гуманистическая волна - это уже был конец 90-х - начало 2000-х. Соответственно, получаем поколение молодых людей, в воспитании которых случился крен со стороны авторитаризма в сторону гиперопеки.

- И потом молодые люди не знают, чего хотят в этой жизни. Правильно?

- Так и есть. Частые запросы от молодых людей звучат так: я не знаю, чего хочу, не могу определиться. Раньше было проще, есть способности, станешь инженером, нет – рабочим. Плюс плановая экономика. Нужно было добиваться результатов. У нынешнего поколения много возможностей, есть выбор, свобода. Но люди в ней теряются.

- Почему это происходит? Свобода выбора – то, о чем мечтают и мечтали многие…

- Инициацию во взрослость человек не прошел. Он травмирован реальностью, от которой его оберегали близкие. В родителях две взаимоисключающие роли. С одной стороны, воспитателя, который должен социализировать ребенка, привить ему нормы поведения. С другой - нежно любящая мама или папа, безусловно принимающие своего ребенка. Найти золотую середину - это искусство. И если ребенок не сталкивается с трудностями, это замедляет его взросление. Можно ребенка уберечь ото всех проблем до его выхода в социум, но в социуме он будет со всеми на равных, и его желания никто не будет ставить выше своих. И здесь возникает огромный риск возникновения зависимостей. Хочешь воспитать наркомана или игромана - решай все проблемы ребенка за него.

- Исправить инфантильное поведение возможно?

- Один-два года. Невозможно за пару сессий вырастить взрослого из ребенка. Происходят глубинные изменения личности, довыращивание. Обобщенный образ: мужчина, внешне сильный, взрослый, но в душе - ребенок. Ему, например, 28 лет. Он с пятилетнего возраста живет в травме. И остается в душе маленьким мальчиком. Чем сильнее он уязвлен внутри, тем большую агрессию будет испытывать по отношению к другим, самоутверждаться за их счет. Такие люди выглядят брутально, могут и голос повысить. Но внутри это все тот же пятилетний ребенок, который не знает, что ему делать. На консультациях сначала проявляется огромная злость на родителей. Потом приходит понимание, почему так происходит. Люди учатся воспринимать своих родителей на другом уровне. Зачастую результатом становится сочувствие и понимание, что они делают какие-то вещи из своих травм.

- Отношения таким людям, видимо, тоже сложно строить?

- Свою семью такой человек создать не может. Отношения есть. Но конфликты постоянные. И чаще всего это созависимые отношения: спасатель-жертва-преследователь. Невротические. Они не о любви. Это отношения-компенсация. Другими словами, они друг другу мозг «двигают». Оскорбления, бытовое насилие - причем с обеих сторон. Иначе они не могут. Гармоничные отношения можно создать, когда внутри гармония. А здесь ее нет.

- Что родителям нужно сделать уже сейчас, чтобы не вырастить инфантильную личность?

- Нужно понимать, что инфантилизм - это социальное наследование. Поддерживается семейная система. Если построить генеалогическое древо, то можно увидеть интересные вещи. Иногда что-то проявляется через поколение. «Паттерн» – повторяющаяся история. Например, в роду исключаются мужчины, нет длительных отношений, а все женщины-спасательницы. Чтобы это остановилось, нужно работать с собой. Чем младше ребенок, тем больше работы для родителей. Формула простая: если хочешь, чтобы с ребенком было все в порядке, сделай так, чтобы с тобой было все в порядке. Тест-анализ семейных взаимоотношений позволяет четко определить, как будет вести себя ребенок. Нарушения воспитания можно и нужно выявлять заранее. Можно спрогнозировать на 5-6 лет вперед, как будет развиваться ситуация.

- Инфантилизм в дальнейшем будет обостряться?

- Думаю, нет. Все идет к более осознанному родительству. Не слепая любовь к ребенку, которая не дает ему расти. Родителям становится важно научить ребенка с чем-то справляться. Они понимают, как может сказаться их поведение на ребенке. Придем к тому, что маятник в воспитании качнется к осознанности.