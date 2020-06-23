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Простоял на трассе 4 часа – водитель из ЗКО поблагодарил павлодарского полицейского за помощь

23 Июня 2020 22:41
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Простоял на трассе 4 часа – водитель из ЗКО поблагодарил павлодарского полицейского за помощь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За помощь с ремонтом сломавшейся автомашины на трассе близ Павлодара житель Западно-Казахстанской области выразил благодарность сотруднику департамента полиции Павлодарской области старшему лейтенанту Жолдасу Каламову, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«До города оставалось примерно 50 километров, ни одна машина не останавливалась, простоял на трассе около четырёх часов», - рассказал житель Западно-Казахстанской области молодой человек по имени Жагипар.

По словам парня, на трассе Павлодар - Щербакты у него сломался автомобиль: лопнуло колесо; после того как он поставил запасное и проехал буквально несколько километров, пришло в негодность и второе.

«Остановился парень по имени Жолдас. Он взял на буксир мою машину, довез до города, нашёл мне запасное колесо, помог поставить, - добавил Жагипар. - Как позже оказалось, он сотрудник департамента полиции».

Жагипар в своём видео поблагодарил старшего лейтенанта Жолдаса Каламова, который ему помог, а также его начальство и поздравил всех сотрудников органов внутренних дел с наступающим Днём казахстанской полиции.


Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области


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#Павлодарская область   #Дата   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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