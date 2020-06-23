Простоял на трассе 4 часа – водитель из ЗКО поблагодарил павлодарского полицейского за помощь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За помощь с ремонтом сломавшейся автомашины на трассе близ Павлодара житель Западно-Казахстанской области выразил благодарность сотруднику департамента полиции Павлодарской области старшему лейтенанту Жолдасу Каламову, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«До города оставалось примерно 50 километров, ни одна машина не останавливалась, простоял на трассе около четырёх часов», - рассказал житель Западно-Казахстанской области молодой человек по имени Жагипар.

По словам парня, на трассе Павлодар - Щербакты у него сломался автомобиль: лопнуло колесо; после того как он поставил запасное и проехал буквально несколько километров, пришло в негодность и второе.

«Остановился парень по имени Жолдас. Он взял на буксир мою машину, довез до города, нашёл мне запасное колесо, помог поставить, - добавил Жагипар. - Как позже оказалось, он сотрудник департамента полиции».

Жагипар в своём видео поблагодарил старшего лейтенанта Жолдаса Каламова, который ему помог, а также его начальство и поздравил всех сотрудников органов внутренних дел с наступающим Днём казахстанской полиции.

Видео предоставлено департаментом полиции Павлодарской области