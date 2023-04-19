Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Простой новых школьных автобусов прокомментировали в костанайском облакимате

Автор:  
Жанна Мусабаева
19 Апреля 2023, 14:00
Простой новых школьных автобусов прокомментировали в костанайском облакимате Фото: Управление образования Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Врученные в преддверии Наурыза 28 современных школьных автобусов для подвоза детей из отдаленных сел 13 районов Костанайской области простаивают почти месяц. В управлении образования акимата Костанайской области прокомментировали и разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве объяснили, что для подвоза детей ранее в лизинг были приобретены 30 автобусов. Два автобуса были вручены 1 сентября во время открытия школы в Карабалыкском районе, которые с тех пор стабильно работают на подвозе детей. В марте были поставлены еще 28 автобусов.

«Наличие страхового полиса - обязательное условие работы транспортных средств. Тем более автобусов, осуществляющих подвоз детей. 13 апреля на веб-портале госзакупок объявлены способом запроса ценовых предложений закупки на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев ТС и страхования КАСКО. Срок окончания приема заявок 20 апреля 2023 года. Все процедуры проводятся в установленные законодательством сроки. После их завершения автобусы, приобретенные в рамках лизинга, сразу отправятся на подвоз детей», - прокомментировали в управлении образования.

Что касается GPS-навигаторов, то их планируют установить позже, не отрывая автобусы от подвоза детей. То есть, в выходные дни. Наличие страхового полиса и навигаторов, как подчеркнули в ведомстве, необходимо для мониторинга и обеспечения безопасности движения автобуса при подвозе детей.

Ранее сообщалось, что в целях создания условий для получения школьниками качественного образования и обеспечения безопасности школьников 28 автобусов на общую сумму 1,089 млрд тенге переданы руководителям 13 отделов образования Костанайской области.


Костанайская область   Образование   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах