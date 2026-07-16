Простой анализ крови поможет выявить скрытый риск болезни Альцгеймера у здоровых людей

Обычный анализ крови способен предсказать, грозит ли пожилым людям без видимых проблем со здоровьем деменция в ближайшие пять-десять лет. Об этом заявила группа исследователей, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Подобная новость может и встревожить, и обнадежить одновременно. Однако сейчас ученые рассматривают этот тест в первую очередь как инструмент для ускорения разработки лекарств. С его помощью фармацевты смогут находить добровольцев из группы высокого риска и приглашать их в клинические испытания для тестирования новых методов лечения и профилактики.

Уже сегодня проходят масштабные исследования препаратов, которые, как надеются ученые, смогут предотвратить или хотя бы отсрочить разрушение мозга. Если эти лекарства докажут свою эффективность, врачам понадобится простой и доступный способ определять, кому именно они необходимы.

При этом авторы работы подчеркивают: здоровым людям пока рано бежать в лаборатории и сдавать тест на фосфорилированный тау-белок (p-tau217). Сейчас этот маркер используется исключительно для подтверждения диагноза у пациентов, у которых уже начались проблемы с памятью и мышлением.

Один из ведущих авторов исследования, доктор Рейса Сперлинг из Бостонского медицинского центра Mass General Brigham, отмечает, что результаты анализа пока никак не влияют на медицинские предписания. Здоровому человеку она в любом случае посоветовала бы стандартные вещи: следить за питанием, высыпаться, больше двигаться и вести активную социальную жизнь.

Согласно опубликованным данным, у пожилых людей без каких-либо симптомов, но с критически высоким уровнем белка p-tau217 в крови, вероятность столкнуться с когнитивными нарушениями в течение пяти лет составляет 38%, а в течение десяти лет этот риск взлетает до 78%.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном медицинском журнале JAMA и представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Лондоне.

Точные причины развития болезни Альцгеймера до сих пор остаются загадкой. Однако ее главными физическими проявлениями считаются скопления амилоидных бляшек, которые нарушают связи между клетками мозга, и нейрофибриллярные клубки из тау-белка, буквально разрушающие нейроны изнутри. Тест на p-tau217 измеряет уровень видоизмененного тау-белка — этот показатель напрямую отражает количество бляшек и косвенно указывает на появление смертоносных клубков.

Исследовательская группа из Mass General Brigham проанализировала данные 2 684 пожилых людей. На момент запуска этого многолетнего проекта все участники были когнитивно здоровы, регулярно сдавали кровь на анализ p-tau217 и проходили ежегодные тесты на память и интеллект. Наблюдения велись с 2004 года, и за это время признаки деменции появились примерно у 478 человек.

У тех участников, чей уровень p-tau217 изначально был минимальным, риск столкнуться с угасанием функций мозга в ближайшее десятилетие оказался крайне низким.

Интересно, что в прогнозировании болезни Альцгеймера есть своего рода парадокс: у многих пожилых людей мозг буквально усыпан амилоидными бляшками, но они до конца жизни сохраняют ясный ум. Согласно ведущей научной гипотезе, в какой-то момент накопление амилоида запускает цепную реакцию — начинает формироваться патологический тау-белок, который и запускает симптомы деменции.

Доктор Сперлинг объясняет, что анализ крови помогает уловить этот момент. Умеренное повышение уровня p-tau217 говорит о постепенном росте рисков, но именно пиковые показатели, судя по всему, указывают на ту самую критическую точку, после которой болезнь начинает стремительно прогрессировать.

Независимые эксперты высоко оценили работу коллег, но призвали относиться к результатам с осторожностью. Во-первых, лишь малая часть добровольцев наблюдалась в течение полных десяти лет, поэтому десятилетний прогноз пока выглядит менее надежным, чем пятилетний.

Во-вторых, на когнитивное здоровье пожилых людей влияет множество сопутствующих факторов. Пациенты могут умереть от других болезней или страдать от сердечно-сосудистых патологий, которые вызывают сосудистую деменцию, никак не связанную с болезнью Альцгеймера. На это в своем комментарии для JAMA указали доктора Сюзанна Шиндлер из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Дэвид Волк из Пенсильванского университета.

По их мнению, существующие тест-системы пока недостаточно точны для того, чтобы составлять персональные прогнозы для конкретного человека. Тем не менее, данное исследование сделало медицину на шаг ближе к пониманию механизмов болезни.

Джессика Лангбаум из Института Альцгеймера им. Баннера в Финиксе поделилась, что к врачам уже обращаются люди, обеспокоенные плохой наследственностью, и просят назначить им этот анализ. Она настоятельно рекомендует этого не делать. По ее словам, предиктивные (прогностические) тесты станут по-настоящему полезными и нужными только тогда, когда у врачей появится реальное лекарство, способное защитить мозг пациента еще до появления первых симптомов.