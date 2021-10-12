Проституток из Алматы, Тараза  и Шымкента задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Атырау задержали 7 девушек легкого поведения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, участковые инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в одном из многоэтажных домов по проспекту Сатпаева выявили 7 девушек, которые занимались проституцией.

В ходе проверки выяснилось, что они приехали из Шымкента, Алматы и Тараза, а проживали в квартирах без регистрации.

«Девушки привлечены к административной ответственности по статье 492 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и статье 449 КоАП РК. В целях проверки законности фактов сдачи квартир в аренду собранные документы направлены в Управление государственных доходов города Атырау»,- проинформировали в пресс-службе ДП региона.