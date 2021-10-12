РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Проституток из Алматы, Тараза  и Шымкента задержали в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Атырау задержали 7 девушек легкого поведения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, участковые инспекторы во время оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в одном из многоэтажных домов по проспекту Сатпаева выявили 7 девушек, которые занимались проституцией.

    В ходе проверки выяснилось, что они приехали из Шымкента, Алматы и Тараза, а проживали в квартирах без регистрации.
    «Девушки привлечены к административной ответственности по статье 492 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и статье 449 КоАП РК. В целях проверки законности фактов сдачи квартир в аренду собранные документы направлены в Управление государственных доходов города Атырау»,- проинформировали в пресс-службе ДП региона.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!