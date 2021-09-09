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    04:33, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Проституцией занимались иногородние девушки в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Участок» инспекторами полиции в одной из съемных квартир многоэтажного дома выявлены шесть девушек, которые занимались проституцией. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все шесть девушек иногородние. Они приехали из городов Шымкент, Караганда, Кызылорда, Алматы и проживали без регистрации в съемной квартире. Привлечены к административной ответственности по статье 492 КоАП РК «Проживание граждан Республики Казахстан в срок от десяти календарных дней до одного месяца без удостоверения личности или с недействительным удостоверением личности либо без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания (проживания)» и статье 449 КоАП РК «Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, а также в целях оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг», - говорится в сообщении ДП Атырауской области.

    Кроме того, в целях проверки законности факта сдачи квартиры в аренду, сведения о собственнике будут направлены в управление государственных доходов города Атырау.

    «Управление полиции г. Атырау доводит до сведения арендаторов квартир: предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей»,- напомнила в пресс-службе ДП региона.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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