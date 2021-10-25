Просроченные кредиты – какими правами обладают должники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о мерах, направленных на решение вопроса закредитованности населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос закредитованности населения находится на постоянном контроле Агентства. Агентством принят комплекс регуляторных мер по недопущению роста просроченной задолженности по займам населения», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, для ограничения рисков в потребительском кредитовании с 1 января 2020 года введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума и установлено требование для банков и микрофинансовых организаций проводить расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика при выдаче займа, который не должен превышать 50% от дохода заемщика.

«Для усиления защиты граждан, получивших займы и микрокредиты, в мае т.г. принят Закон по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Законом закрепляется установление требования к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита. Первая страница договора должна содержать информацию о полной стоимости микрокредита: сумму переплаты, размер ставки вознаграждения и ГЭСВ», - отметила министр.

Также Законом с 1 октября текущего года для банков и микрофинансовых организаций введен в действие единый порядок урегулирования проблемной задолженности, который предусматривает:

1) обязанность банка уведомить заемщика о наличии просрочки по займу и о праве заемщика-физического лица обратиться в банк для урегулирования задолженности – не позднее 20 дней с даты наступления просрочки;

2) право заемщика-физического лица обратиться в банк с предложениями по урегулированию задолженности – в течение 30 дней с даты наступления просрочки.

После получения заявления банк составляет условия реструктуризации, включая следующие механизмы:

− снижение ставки вознаграждения; − изменение валюты суммы остатка основного долга;

− отсрочка платежа по основному долгу и вознаграждению;

− изменение метода погашения задолженности;

− изменение срока займа;

− прощение просроченного основного долга и вознаграждения, отмена неустойки (штрафа, пени);

− самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества;

− реализацию залогового недвижимого имущества с передачей обязательства по договору банковского займа покупателю.

3) обязанность банка рассмотреть предложения заемщика-физического лица и (или) предложить ему свой вариант урегулирования задолженности – в течение 15 дней после дня получения предложений заемщика-физического лица.

4) право заемщика-физического лица обратиться в уполномоченный орган – в случае недостижения взаимоприемлемого решения с банком или в течение 15 дней с даты получения отказа банка. При этом в период рассмотрения уполномоченным органом обращения заемщика-физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения, по ипотечному жилищному займу, обращение взыскания на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке не допускается.

Таким образом, в текущем году на законодательном уровне приняты нормы, запрещающие банкам обращать взыскание на заложенное имущество без принятия всех мер в рамках режима урегулирования задолженности.