Просроченные кредиты – какими правами обладают должники
«Вопрос закредитованности населения находится на постоянном контроле Агентства. Агентством принят комплекс регуляторных мер по недопущению роста просроченной задолженности по займам населения», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.
В частности, для ограничения рисков в потребительском кредитовании с 1 января 2020 года введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума и установлено требование для банков и микрофинансовых организаций проводить расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика при выдаче займа, который не должен превышать 50% от дохода заемщика.
«Для усиления защиты граждан, получивших займы и микрокредиты, в мае т.г. принят Закон по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Законом закрепляется установление требования к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита. Первая страница договора должна содержать информацию о полной стоимости микрокредита: сумму переплаты, размер ставки вознаграждения и ГЭСВ», - отметила министр.
Также Законом с 1 октября текущего года для банков и микрофинансовых организаций введен в действие единый порядок урегулирования проблемной задолженности, который предусматривает:
1) обязанность банка уведомить заемщика о наличии просрочки по займу и о праве заемщика-физического лица обратиться в банк для урегулирования задолженности – не позднее 20 дней с даты наступления просрочки;
2) право заемщика-физического лица обратиться в банк с предложениями по урегулированию задолженности – в течение 30 дней с даты наступления просрочки.
После получения заявления банк составляет условия реструктуризации, включая следующие механизмы:
− снижение ставки вознаграждения; − изменение валюты суммы остатка основного долга;
− отсрочка платежа по основному долгу и вознаграждению;
− изменение метода погашения задолженности;
− изменение срока займа;
− прощение просроченного основного долга и вознаграждения, отмена неустойки (штрафа, пени);
− самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества;
− реализацию залогового недвижимого имущества с передачей обязательства по договору банковского займа покупателю.
3) обязанность банка рассмотреть предложения заемщика-физического лица и (или) предложить ему свой вариант урегулирования задолженности – в течение 15 дней после дня получения предложений заемщика-физического лица.
4) право заемщика-физического лица обратиться в уполномоченный орган – в случае недостижения взаимоприемлемого решения с банком или в течение 15 дней с даты получения отказа банка. При этом в период рассмотрения уполномоченным органом обращения заемщика-физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения, по ипотечному жилищному займу, обращение взыскания на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке не допускается.
Таким образом, в текущем году на законодательном уровне приняты нормы, запрещающие банкам обращать взыскание на заложенное имущество без принятия всех мер в рамках режима урегулирования задолженности.