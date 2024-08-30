Проспекты Туран и Мангилик Ел перекроют в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по проспектам Туран и Мангилик Ел, передает агентство Kazinform ссылкой на столичный акимат.

Так, будет проводится ремонт дорожного полотна на пересечении пр. Туран и ул. Сыганак.

Фото: акимат Астаны

— В этой связи с 29 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение транспортных средств будет перенаправлено по правосторонним съездам, — говорится в сообщении акимата.

А также работы по замене верхнего слоя дорожного полотна на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Керей Жанибек Хандар.

Фото: акимат Астаны

Данные работы, как сообщили в акимате, проводятся в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации.

В этой связи с 29 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по одной из сторон, в обоих направлениях.