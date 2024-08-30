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    21:47, 29 Август 2024 | GMT +6

    Проспекты Туран и Мангилик Ел перекроют в Астане

    Мангелик Ел, Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по проспектам Туран и Мангилик Ел, передает агентство Kazinform ссылкой на столичный акимат.

    Так, будет проводится ремонт дорожного полотна на пересечении пр. Туран и ул. Сыганак.

    пересечение пр. Туран и ул. Сыганак
    Фото: акимат Астаны

    — В этой связи с 29 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение транспортных средств будет перенаправлено по правосторонним съездам, — говорится в сообщении акимата.

    А также работы по замене верхнего слоя дорожного полотна на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Керей Жанибек Хандар.

    пересечение пр. Мангилик Ел и ул. Керей Жанибек Хандар
    Фото: акимат Астаны

    Данные работы, как сообщили в акимате, проводятся в рамках гарантийных обязательств за счет средств подрядной организации.

    В этой связи с 29 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по одной из сторон, в обоих направлениях.

    Теги:
    Астана Акимат Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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