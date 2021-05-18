Проспект Рыскулова перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы частично перекроют проспект Рыскулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по проспекту Рыскулова (от улицы Айша Биби до Рыскулова - Кульджинский Тракт) с 20:00 17 мая до 06:00 часов 18 мая текущего года будет частичное перекрытие проезжей части», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Горожан попросили корректировать свой маршрут заранее.

Кроме того, в Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд на одном из участков улицы Чокина.

«С 24 мая по 20 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Шафика Чокина от улицы Карасай батыра до проспекта Райымбека. Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в дома будет подаваться по возводимой сейчас временной схеме горячего водоснабжения.