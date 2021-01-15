Проспект Республики в столице планируют благоустроить как место концентрации экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» планируется благоустройство проспекта Республики как места концентрации экономики. Об этом сообщил руководитель Центра урбанистики города Нур-Султана Елнар Бажкен, передает МИА «Казинформ».

«Наши планы нацелены на перемены и быстрые результаты. Сегодня на всех континентах рыночная торговля и легкая промышленность развиваются на улицах. Много ярких примеров, таких как улица Бродвей в Нью-Йорке, Оксфорд в Лондоне и многие другие мировые города, которые поддерживают экономику на улицах. С 2006 года в США не зарегистрирован ни один новый шоппинг молл. Они убеждены, что ритейл и бизнес должны развиваться на улицах», - написал Елнар Бажкен в Instagram .



Необходимо адаптировать улицы к требованиям нового времени и создать на наших улицах активность. Эти результаты спровоцируют подъем экономики и создадут условия для пешеходного перемещения, послужат увеличению доходности населения, появлению новых рабочих мест, росту экономики и социального эффекта», - уверен Елнар Бажкен. «Нам, в свою очередь, необходимо развивать предпринимательские улицы в городе, где будут качественные услуги и товары. Создавать причины для променада на улице.Необходимо адаптировать улицы к требованиям нового времени и создать на наших улицах активность. Эти результаты спровоцируют подъем экономики и создадут условия для пешеходного перемещения, послужат увеличению доходности населения, появлению новых рабочих мест, росту экономики и социального эффекта», - уверен Елнар Бажкен.



По его мнению, данный подход побуждает население перемещаться пешком, тем самым быть активными и здоровыми. Сегодня во всём мире это уже реабилитационная мера.