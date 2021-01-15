Новости
Проспект Республики в столице планируют благоустроить как место концентрации экономики
15 Января 2021 07:52
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» планируется благоустройство проспекта Республики как места концентрации экономики. Об этом сообщил руководитель Центра урбанистики города Нур-Султана Елнар Бажкен, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеОколо 30 теплых остановок откроют в Нур-Султане этой зимой Третий железнодорожный вокзал может появиться в Алматы Повысят ли тарифы за комуслуги в Нур-Султане – ответ акима
«Наши планы нацелены на перемены и быстрые результаты. Сегодня на всех континентах рыночная торговля и легкая промышленность развиваются на улицах. Много ярких примеров, таких как улица Бродвей в Нью-Йорке, Оксфорд в Лондоне и многие другие мировые города, которые поддерживают экономику на улицах. С 2006 года в США не зарегистрирован ни один новый шоппинг молл. Они убеждены, что ритейл и бизнес должны развиваться на улицах», - написал Елнар Бажкен в Instagram .По его мнению, данный подход побуждает население перемещаться пешком, тем самым быть активными и здоровыми. Сегодня во всём мире это уже реабилитационная мера.
«Нам, в свою очередь, необходимо развивать предпринимательские улицы в городе, где будут качественные услуги и товары. Создавать причины для променада на улице.
Необходимо адаптировать улицы к требованиям нового времени и создать на наших улицах активность. Эти результаты спровоцируют подъем экономики и создадут условия для пешеходного перемещения, послужат увеличению доходности населения, появлению новых рабочих мест, росту экономики и социального эффекта», - уверен Елнар Бажкен.
Необходимо адаптировать улицы к требованиям нового времени и создать на наших улицах активность. Эти результаты спровоцируют подъем экономики и создадут условия для пешеходного перемещения, послужат увеличению доходности населения, появлению новых рабочих мест, росту экономики и социального эффекта», - уверен Елнар Бажкен.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Из-за мороза занятия для учеников 0-4 классов столичных школ переходят на дистанционный формат
- Новое постановление о введении дополнительных карантинных мер готовится в Нур-Султане
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января
- Акимат Нур-Султана расторг договор с подрядчиком после падения женщины в колодец
- Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана
- Модернизация столичной ТЭЦ-2 позволит фильтровать выбросы вредных веществ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047