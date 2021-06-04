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    12:29, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Проспект Райымбека перекроют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проспект Райымбека временно перекроют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ограничение движения связано с ремонтом дорожного покрытия.

    «В связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия с 23:00 часов 4 июня до 06:00 часов 5 июня будет частичное перекрытие проезжей части на участке дороги по проспекту Райымбека от улицы Емцова до улицы Тлендиева», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

    В управлении принесли извинения за предоставленные неудобства и попросили горожан корректировать свой маршрут заранее.



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