Проспект Райымбека перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проспект Райымбека временно перекроют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ограничение движения связано с ремонтом дорожного покрытия.

«В связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия с 23:00 часов 4 июня до 06:00 часов 5 июня будет частичное перекрытие проезжей части на участке дороги по проспекту Райымбека от улицы Емцова до улицы Тлендиева», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

В управлении принесли извинения за предоставленные неудобства и попросили горожан корректировать свой маршрут заранее.



