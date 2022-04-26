Проспект Потанина из-за ремонта частично перекроют для транспорта в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 26 апреля частично перекроют движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Женис до улицы Г. Потанина (бывшая улица Алтынсарина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили, что начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Г. Потанина. В связи с чем с 26 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. Женис до ул. Г. Потанина (бывшая ул. Алтынсарина).

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать попадания в заторы на дорогах города.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог проведут по улицам Обаган и Герцена.