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    17:11, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Проспект Потанина из-за ремонта частично перекроют для транспорта в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 26 апреля частично перекроют движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Женис до улицы Г. Потанина (бывшая улица Алтынсарина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили, что начинаются работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Г. Потанина. В связи с чем с 26 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. Женис до ул. Г. Потанина (бывшая ул. Алтынсарина).

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать попадания в заторы на дорогах города.

    «Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ремонт дорог проведут по улицам Обаган и Герцена.


    Теги:
    Общество Другие государственные органы Дороги Транспорт Астана
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