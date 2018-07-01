Проспект М. Жумабаева в Астане частично перекроют до 11 августа
31 Июля 2018 08:38 193
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана в рамках среднего ремонта автомобильных дорог начинает ремонтные работы по проспекту М. Жумабаева на участке от улицы Б. Момышулы до улицы К. Мунайтпасова, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.
Новости по темеВ отдаленных аулах Туркестанской области появились «умные фонари» Десять пешеходных зон обустроят в районе «Байконыр» Астаны
В связи с чем с 12 часов 31 июля по 11 августа на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Загрузка...
Читайте также
- 10 тысяч человек обучены цифровой грамотности в Астане
- Прилагать максимум усилий для улучшения жизни атырауcцев поручил Нурлан Ногаев
- Концепцию озеленения и благоустройства разработают в Атырау
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 31 июля
- Задержан глава управления акимата Жамбылской области
- Не допустить искусственного ажиотажа с углем поручил аким СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047