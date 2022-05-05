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Проспект Кабанбая батыра временно перекрыли в столице
5 Мая 2022 17:48

Проспект Кабанбая батыра временно перекрыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проводят средний ремонт дорожного полотна по проспекту Кабанбая батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

С 4 мая с 21:00 до 8 часов 6 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке перекрестка пр. Кабанбая батыра и ул. Сыганак.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились к астанчанам в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

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