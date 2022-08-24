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    23:17, 23 Август 2022 | GMT +6

    Проспект Кабанбай батыра перекроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 24 по 27 августа участок проспекта Кабанбай батыра перекроют из-за ремонта в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан сообщили о начале ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай Батыра.

    В связи с этим с 24 по 27 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от канала Нура - Есиль до транспортной развязки Аэропорт.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - добавили в ведомстве.

    Теги:
    Акимат Транспорт Астана
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