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    09:00, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Проспект Кабанбай батыра перекроют в Нур-Султане из-за ремонта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомобильное движение частично перекроют по проспекту Кабанбай батыра и улице Ш. Косшыгулулы из-за среднего ремонта дорог. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и по улице Ш. Косшыгулулы, - говорится в сообщении ведомства.

    В связи с чем, с 25 апреля по 5 мая по проспекту Кабанбай батыра и с 23 апреля по 25 мая по улице Ш. Косшыгулулы будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык и от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    В управлении приносят свои извинения за доставленные неудобства и призывают горожан с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.


    Теги:
    Дороги Транспорт МВД РК Астана
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