Новости
Проспект Абая временно перекроют в Алматы
26 Августа 2021 10:01
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проспект Абая временно перекроют в Алматы из-за строительства метро, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАким Алматы рассказал о развитии дополнительного образования Сколько новых школ строится в Алматы В школах Алматы будут постоянно мониторить эпидбезопасность
В связи со строительством станции «Достык» метрополитена на пересечении проспекта Абая - улица Момышулы, в схему движения автотранспорта будут внесены следующие изменения:
- с 22:00 часов 27 августа до 22:00 часов 28 августа движение по проспекту Абая в западном и восточном направлениях от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто.
- все въезды и выезды в прилегающие дворы с пр. Абая будут открыты.
- движение по улице Момышулы и по улице Саина будет осуществляться в прежнем режиме.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Около 100 нарушителей скорости задержали за два дня на дорогах СКО
- Гендира отеля Rixos оштрафовали за массовое мероприятие в Алматы
- Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
- В четырёх районах Восточного Казахстана появятся автостанции
- Когда стартует вакцинация против гриппа в Алматы
- 34 млн тенге получила лучшая школа Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047