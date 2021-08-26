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Проспект Абая временно перекроют в Алматы

26 Августа 2021 10:01
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Проспект Абая временно перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проспект Абая временно перекроют в Алматы из-за строительства метро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В связи со строительством станции «Достык» метрополитена на пересечении проспекта Абая - улица Момышулы, в схему движения автотранспорта будут внесены следующие изменения:

- с 22:00 часов 27 августа до 22:00 часов 28 августа движение по проспекту Абая в западном и восточном направлениях от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто.

- все въезды и выезды в прилегающие дворы с пр. Абая будут открыты.

- движение по улице Момышулы и по улице Саина будет осуществляться в прежнем режиме.



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#Алматы   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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