Проспект Абая временно перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проспект Абая временно перекроют в Алматы из-за строительства метро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи со строительством станции «Достык» метрополитена на пересечении проспекта Абая - улица Момышулы, в схему движения автотранспорта будут внесены следующие изменения:

- с 22:00 часов 27 августа до 22:00 часов 28 августа движение по проспекту Абая в западном и восточном направлениях от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто.

- все въезды и выезды в прилегающие дворы с пр. Абая будут открыты.

- движение по улице Момышулы и по улице Саина будет осуществляться в прежнем режиме.



