9 Июля 2022 17:09

Проспект Абая в Алматы будет закрыт на ремонт для замены асфальтового покрытия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев предупредили о временном закрытии движения на части проспекта Абая из-за ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акимата Алматы.

В связи с производством дорожно-строительных работ по укладке верхнего слоя асфальта с 08:00 часов 11 июля до 06:00 часов 12 июля движение по южной стороне пр. Абая в восточном направлении от пр. Алатау до ул. Кадырбекова будет полностью перекрыто.

Движение в восточном направлении от пр. Алатау до ул. Кадырбекова будет осуществляться по одной полосе северной стороны пр. Абая.

Данные работы были предусмотрены планом работ на 2022 год.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - извинились в управлении городской мобильности Алматы.