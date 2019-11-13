Проспект Абая перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы временно перекроют проспект Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 ноября с 23:00 до 06:00 15 ноября будет перекрыто движение автотранспортных средств по проспекту Абая в восточном направлении от пешеходного перехода (светофор) в микрорайоне №6 напротив дома №3 до места разворота автотранспорта. В связи с реализацией проектов «Перегон станции Москва – станция Сарыарка. Внеплощадочные сети аварийного водоотвода» и «станция Сарыарка. Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям» планируется проведение работ по прокладке напорной канализации по проспекту Абая», - сообщили в пресс-службе КГП «Метрополитен».

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свои маршруты, во избежание возникновения заторов на дорогах.