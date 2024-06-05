Проспали побег арестованных: сотрудников полиции осудили в Актобе

В Актобе сотрудников полиции осудили за то, что они уснули во время ночного дежурства и потеряли двух подозреваемых. Всех троих сотрудников приговорили к условному наказанию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело рассмотрено в суде № 2 города Актобе. Трое сотрудников, состоящих на круглосуточном дежурстве в изоляторе временного содержания управления полиции города Актобе, были обвинены по статье Уголовного кодекса «Халатность». Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года с 01:34 до 05:58 «С», «Н» и «И» спали на месте несения службы, а «Е» и «К», находящиеся под стражей, сбежали в 03:36. Они оборвали провода магнитного замка железной входной двери и свободно вышли наружу.

— «С», «И» и «Н» совершили уголовное правонарушение, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, недобросовестного отношения или небрежного отношения к своей деятельности. Подсудимые «Н» и «И» признали вину, а «С» вину не признал.

Приговором суда каждому «С», «И» и «Н» назначено наказание в виде ограничения свободы на год. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе суда.