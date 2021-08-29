Прослужившее 56 лет электрооборудование заменили в одном из сел Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Энергетики зерендинских электрических сетей установили для жителей села Красный Яр новое оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ТОО «Кокшетау Энерго», для сельчан была установлена комплектная трансформаторная подстанция городского типа №47 10/0,4 кВ, которая оснащена силовым трансформатором 400 кВА и концентратором автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Устройство позволяют производить различные операции дистанционно и передавать необходимую информацию в энергоснабжающую и энергопередающую организации. Кроме того, в перспективе данная функция позволяет устанавливать современные приборы учета электрической энергии потребителям, благодаря которым исключается необходимость посещения контролерами.

«Мы хотим сделать так, чтобы приборы учета были максимально комфортными и автоматическими, чтобы происходило дистанционное считывание данных. Все-таки век информационных и цифровых технологий, и наше предприятие не исключение, мы тоже стремимся к цифровизации», - отметил главный зерендинских электрических сетей Александр Михель.

Предыдущее оборудование такими опциями похвастаться не могло, так как было введено в эксплуатацию еще в далеком 1965 году.

«ГКТП расположено на пересечении улиц Геологов и Маншук Маметовой. Питаются от данного объекта электроэнергией в основном бытовые потребители, проживающие в частных домах. Всего 203 абонента. Должное внимание уделяется и модернизации электрических сетей ВЛ-0,4 кВ бытовых потребителей. Энергетиками ведутся работы по замене деревянных опор на железобетонные с применением изолированного провода типа СИП. В планах на текущий год смонтировать для красноярцев около 150 опор и почти 4 километра такого провода. Все выполняемые работы по обновлению электического хозяйства реализуются за счет инвестиционной программы компании, которая утверждается ежегодно и закладывается в тариф по передаче электроэнергии», - добавил пресс-секретарь ведомства Еркин Сеитов.