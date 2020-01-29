Просим прекратить пересылать фейки – Главный санврач РК обратился к казахстанцам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Слухи о распространении нового типа коронавируса в Казахстане не подтвердились. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«О слухах в городе Кызылорде: пациент поступил с температурой, головной болью. При опросе выяснилось, что после умывания он уснул в вагоне с приоткрытым окном. Поскольку он вернулся с острова Хайнань, он госпитализирован в отдельный бокс. В настоящий момент пациент не предъявляет жалоб со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Температура отсутствует. Вся необходимая диагностика проводится. О слухах в Жамбылской области: поставлен диагноз ОРВИ. Состояние пациента удовлетворительное. Температура нормальная. Информация в Алматинской области: состояние наших граждан нормальное. Они прошли обследование в районной Панфиловской больнице. Сейчас решается вопрос об их выписке», - сообщил Жандарбек Бекшин журналистам.
«Настоятельно просим население прекратить пересылать ежедневные фейки. Вместо этого подпишитесь на страницу Минздрава в Facebook и читайте государственные СМИ», - обратился к казахстанцам Жандарбек Бекшин.
Он также отметил позицию Всемирной организации здравоохранения по ситуации с коронавирусом. По его словам, в ВОЗ уверены в способности Китая сдержать распространение инфекции.
«ВОЗ не рекомендует всем странам мира эвакуацию своих граждан из Китая, призывает международное сообщество хранить спокойствие и не допускать чрезмерной реакции на происходящее», - проинформировал главный санитарный врач.
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