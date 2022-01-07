Просим алматинцев ограничиваться в передвижениях – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев попросил жителей Алматы по-прежнему ограничиваться в передвижениях и оставаться дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Просим алматинцев по-прежнему ограничиваться в передвижениях. Сейчас ведется поиск и розыск остатков бандитов», - заявил заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24».

Ранее Даурен Абаев сообщил, что сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах. Ситуация стабилизирована.

Также заместитель руководителя Администрации Президента рассказал о том, что в результате операции все административные здания города очищены от террористов, многие боевики ликвидированы и задержаны.

«Сейчас их личности устанавливаются. Прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистской организации», - сказал Даурен Абаев.