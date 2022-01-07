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    13:22, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Просим алматинцев ограничиваться в передвижениях – Даурен Абаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев попросил жителей Алматы по-прежнему ограничиваться в передвижениях и оставаться дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Просим алматинцев по-прежнему ограничиваться в передвижениях. Сейчас ведется поиск и розыск остатков бандитов», - заявил заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24».

    Ранее Даурен Абаев сообщил, что сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах. Ситуация стабилизирована.

    Также заместитель руководителя Администрации Президента рассказал о том, что в результате операции все административные здания города очищены от террористов, многие боевики ликвидированы и задержаны.

    «Сейчас их личности устанавливаются. Прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистской организации», - сказал Даурен Абаев.

    Теги:
    Даурен Абаев Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы Происшествия
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