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    10:58, 27 Март 2023 | GMT +6

    Прошу прощения у тех, кого могла оскорбить – Бибисара Асаубаева

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    Фото: facebook.com/kazchesskz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева рассказала о ситуации на Гран-при в Индии после озвученной критики в адрес шахматистки Жансаи Абдумалик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Тот хаос, который сейчас царит на нашем Гран-при в Индии, можно сравнить с эффектом бабочки. Взмах крыла на одном берегу привел к Цунами, накрывшим нас всех, на противоположном конце. Один эпизод, о котором я вчера рассказывала, спровоцировал такие последствия, что теперь мы просто не понимаем, что нам со всем этим делать. Возможно, я вчера погорячилась (за что, кстати, уже получила свою порцию хейта). Безусловно, эмоции, идущие впереди холодного рассудка, тоже могут иметь разрушительные последствия. И пусть это будет уроком всем», - написала она на своей странице в Instagram.

    Она отметила, что шахматисту стоит просчитывать на несколько шагов вперед — причем в первую очередь в жизни, ведь цена ошибки в ней гораздо выше, чем на шахматной доске.

    «И если я ошиблась, я готова признать. Однако сейчас мне хочется только одного: чтобы тех вещей, что творятся в Нью-Дели, больше никогда нигде не было. Ни халатной организации, ни недосыпа, ни слез, ни скандалов, ни сковывающей неопределенности, ни бесконечных обещаний, дающих ложные надежды», - добавила шахматистка.

    Бибисара Асаубаева подчеркнула, что приехала на турнир, чтобы играть, ставить рекорды, прославлять свою страну и радовать родных.

    «В священный месяц Рамадан особенно важно иметь чистые помыслы и благочестивые намерения. Прошу прощения у тех, кого могла оскорбить. Такой цели не было. И пусть воздастся достойнейшему», - заключила спорстменка.

    Ранее Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик за внезапное снятие с Гран-при, обвинила ее в неспортивном поведении и посоветовала ей «выйти замуж и готовить борщи».

    Позже Жансая Абдумалик ответила на критику и рассказала о плохой организации и принятом решении покинуть турнир, так как «шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях».

    Между тем, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович извинился за ошибки, допущенные в ходе женского Гран-при в Индии. В сообщении говорится, что в письме, адресованном участникам мероприятия, Дворкович выразил свои извинения за проблемы и неудобства, с которыми столкнулись игроки, приведшие к снятию одного игрока. Несмотря на это, турнир продолжится с корректировками для оставшихся игроков.

    Также стало известно, что от дальнейшего участия в турнире отказалась и немецкая шахматистка Элизабет Петц.

    Сегодня, как отмечается на сайте ФИДЕ, Бибисара Асаубаева встретится во втором раунде третьего этапа женского Гран-при с индийской шахматисткой Вайшали Рамешбабу.


    Теги:
    Спорт Бибисара Асаубаева Теннис для mail.ru
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