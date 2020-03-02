Прошу относиться очень серьезно – Ералы Тугжанов о ситуации с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал, какие меры предпринимает Правительство по защите населения от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом усугубления ситуации в мире Правительством был принят ряд дополнительных мероприятий. Первое, с КНР приостановлены пассажирские автобусные перевозки, пассажирские поезда, воздушное сообщение и пеший переход. Для водителей автомобильных транспортов осуществляется перевозка грузов в КНР. Перевозка сегодня максимально ограничена, на сегодняшний день (осуществляется) только 9 автомашин. Даже по ним сегодня приняты меры - с момента пресечения границ, по алгоритму действия, алгоритму медицинского контроля до пункта назначения», - сказал Ералы Тугжанов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

Заместитель Премьер-Министра напомнил, что с 1 марта сократилось количество регулярных авиарейсов с Южной Кореей с 9 до 3 в неделю и приостановлен единственный авиарейс с Ираном. Как сообщил Ералы Тугжанов, с 5 марта также сокращается количество авиарейсов Нур-Султан-Токио с двух до одного.

«Я прошу отнестись к этому вопросу очень серьезно. Хочу предупредить, что за распространение ложной информации законом РК предусмотрена соответствующая ответственность – вплоть до уголовной. Поэтому, этот вопрос очень серьезный», - обратился Е. Тугжанов.