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Прошлогодние елки и гирлянды используют для украшения Атырау

21 Декабря 2021 21:50
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Прошлогодние елки и гирлянды используют для украшения Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Как сообщает пресс-служба городского акимата, в Атырау деньги на новогоднее оформление выделять не будут. Город украсят прошлогодними гирляндами и искусственными елками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Елки будут установлены в трех местах города - на площади имени Исатая и Махамбета, в микрорайоне Балыкши и на площади перед Академическим казахским драматическим театром имени Махамбета. Общегородская концепция праздничного новогоднего оформления на сегодняшний день находится на стадии разработки. Для обеспечения экономии бюджетных средств будут использованы прошлогодние новогодние украшения», - сообщили в городском акимате.

Напомним, в 2019 году местные власти потратили на украшение нефтяной столицы к Новому году 61,6 млн тенге, из них 11,6 млн выделялось на установку искусственных новогодних елок, 50 млн – на оформление города иллюминацией. В 2020 году - 18 млн тенге.


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#Атырауская область   #Бюджет   #Новый год  
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Автор:

Виктор Сутягин

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