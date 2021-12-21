Прошлогодние елки и гирлянды используют для украшения Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Как сообщает пресс-служба городского акимата, в Атырау деньги на новогоднее оформление выделять не будут. Город украсят прошлогодними гирляндами и искусственными елками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елки будут установлены в трех местах города - на площади имени Исатая и Махамбета, в микрорайоне Балыкши и на площади перед Академическим казахским драматическим театром имени Махамбета. Общегородская концепция праздничного новогоднего оформления на сегодняшний день находится на стадии разработки. Для обеспечения экономии бюджетных средств будут использованы прошлогодние новогодние украшения», - сообщили в городском акимате.

Напомним, в 2019 году местные власти потратили на украшение нефтяной столицы к Новому году 61,6 млн тенге, из них 11,6 млн выделялось на установку искусственных новогодних елок, 50 млн – на оформление города иллюминацией. В 2020 году - 18 млн тенге.

