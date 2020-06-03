Прошло заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошло заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе совещания были рассмотрены текущая деятельность ФНБ «Самрук-Қазына», предпринимаемые Фондом меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также ход исполнения поручений, данных на прошлом заседании Совета.

Открывая встречу, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Фонд «Самрук-Қазына» играет важную роль в развитии страны.

«В этом году мы столкнулись со сложными испытаниями. Пандемия коронавируса привела к глобальному экономическому кризису. Остановился рост торговли и мировой экономики. Все эти факторы негативно влияют на нашу экономику. В связи с этим нам необходимо быстро адаптироваться к сложившейся сложной ситуации и определить основные экономические драйверы, которые позволят преодолеть кризис», - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана указал на своевременность и актуальность принятых государством мер по восстановлению экономического роста.

«ФНБ определена ключевая роль в восстановлении и дальнейшем развитии экономики. Все основные компании Казахстана входят в состав Фонда. В совокупности активы компаний Фонда составляют 28 трлн тенге – это 40% нашего ВВП. Здесь трудятся 300 тысяч людей. Несмотря на трудности, все компании продолжают работать. Положительная динамика показателей Фонда в прошлом году позволила сформировать определенный резерв на текущий год», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе заседания были заслушаны доклады Премьер-Министра А. Мамина, председателей правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» А. Есимова, АО «НК «КазМунайГаз» А. Айдарбаева, АО «НК «Қазақстан темір жолы» С. Мынбаева.

Елбасы подчеркнул важность принятия конкретных мер для дальнейшего повышения эффективности компаний Фонда.

Кроме того, Первый Президент Казахстана остановился на вопросах приватизации компаний Фонда и предпринимаемых мерах по повышению местного содержания в закупках и поддержке отечественных товаропроизводителей.

В завершение заседания Нурсултан Назарбаев отметил результаты предпринятых руководством «Самрук-Қазына» антикризисных решений, подчеркнув необходимость применения этого опыта и в других структурах.

«Положительно оцениваю и поддерживаю своевременные решения руководства Фонда. Они показали свою эффективность. В условиях кризиса государство выделило существенные средства из Национального фонда для поддержки экономики. Однако в этих условиях «Самрук-Қазына», наоборот, направил в Национальный фонд 100 млрд тенге», - сказал Первый Президент Казахстана.