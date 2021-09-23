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Прошло заседание Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Сентября 2021, 15:41
Прошло заседание Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции. В ходе мероприятия были представлены подходы по разработке стратегического документа, определяющего программу действий по борьбе с коррупцией на следующие пять лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Как известно, соответствующее поручение было дано Главой государства в Послании народу Казахстана.

Открывая заседание, председатель Общественного совета Д.Кыдырали отметил символизм, заключающийся в том, что первым проектом в деятельности Совета является подготовка столь важного акта для страны и для каждого её гражданина. Он подчеркнул, что разработка данного документа будет осуществляться с широким вовлечением гражданского общества и населения.

В свою очередь, глава Антикоррупционной службы М.Ахметжанов указал, что этот документ должен исходить от народа – главного заказчика позитивных перемен. «Поэтому любой желающий может принять непосредственное участие в разработке Концепции. Нам важны предложения с «земли», – сказал он.

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По словам главы ведомства, документ будет разработан в рамках проектного управления. Он отметил, что такой подход позволит выполнить поставленную задачу качественно и в срок.

«Для удобства процесса, обеспечения эффективных коммуникаций без бюрократии команда Агентства дислоцируется в национальном проектом офисе. Наши задействованные сотрудники всегда будут доступны здесь. Можете приходить сами и приглашать других экспертов. Либо направлять свои предложения онлайн», – заключил М.Ахметжанов.

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На заседании также был презентован эскиз специального сайта (www.adal.com.kz), созданный для сбора пожеланий от граждан.


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