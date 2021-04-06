Прошло заседание Координационного совета по развитию молодежных организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством вице-министра информации и общественного развития Асхата Оралова прошло очередное заседание Координационного совета по развитию молодежных организаций при МИОР РК, передает МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие руководители и представители республиканских молодежных организаций, сотрудники центральных государственных органов и другие.

Асхат Оралов отметил важность взаимодействия и постоянного диалога между центральными государственными органами и молодежными организациями.

О ключевых результатах работы в сфере молодежи и семьи 2020 года и актуальных задачах на 2021 год остановился в своем выступлении председатель Комитета по делам молодежи и семьи Шахмардан Байманов.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросу «Индекса развития молодежи». Отметим, Глава государства Касым Жомарт Токаев, выступая в ходе первой сессии Парламента РК, прошедшего 15 января текущего года, предложил в Казахстане внедрить Индекс развития молодежи согласно мировой практике. Так, директор научно-исследовательского центра «Молодежь» А. Сакошев рассказал о том, что в рамках законопроекта предлагается дополнить понятие «Индекс развития молодежи» как комплексный показатель эффективности деятельности местных исполнительных органов в части реализации государственной молодежной политики, включающий ключевые индикаторы по следующим отраслям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг и доступ к инфраструктуре, безопасность.

В ходе заседания представители республиканских молодежных организаций поделились планами работ на текущий год и выразили готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.

Координационный совет по развитию молодежных организаций является консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе, создаваемым в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющим свою деятельность в целях выработки рекомендаций по эффективному взаимодействию, усилению координации и дальнейшему совершенствованию деятельности молодежных организаций.