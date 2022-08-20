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Прошло взвешивание участников турнира Eagle FC

Редактор:  
Алла Серикбаева
20 Августа 2022, 18:04
Прошло взвешивание участников турнира Eagle FC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье, 21-го августа, в Нур-Султане состоится турнир промоушна Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, где в титульном бою выступит казахстанец Дияр Нургожай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Титульный бой в полутяжелом весе: Дияр Нургожай (92,9) - Константин Андрейцев (92,1);

Бой за временный титул в полусреднем весе: Имам-Шапи Мухтаров (79,3) - Азамат Джигкаев (81);

Полулегкий вес: Жасулан Акимжан (66,3) - Руслан Яманбаев (68);

Легчайший вес: Данияр Койшибек (61) - Абдулмалик Мугидинов (61);

Легчайший вес: Сабит Жусупов (61,7) - Умиджон Мусаев (61,7);

Суперлегкий вес: Узаир Абдураков (74,9) - Максим Коновалов (74,8);

Средний вес: Имам-Шафи Алиев (84,0) - Хаян Искендеров (84,0);

Полулегкий вес: Абдурахман Гитиновасов (66,3) - Юсуп-Хаджи Зубариев (66);

Легкий вес: Али Кабдулла (70,0) — Валерий Грицутин (70,6);

Промежуточный вес: Касум Касумов (63) - Жаныбек уулу Саймык (63,4);

Наилегчайший вес: Санжар Адилов (56,7) - Чармигула Сиражутдинов (57,1);

Легкий вес: Анвар Чергесов (73,8) - Багаутдин Абасов (70,5);

Полусредний вес: Бекзат Исаков (79,8) - Шамидхан Магомедов (79,9);

Промежуточный вес: Исраил Гаджиагаев (58,3) - Кирилл Геккель (58,4).

Для Джигкаева из-за перевеса поединок будет нетитульным. Яманбаев и Чергесов выйдут на поединок с желтыми карточками.

Фото: sports.kz


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