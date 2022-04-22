Прошло прощание с известным профессором Виктором Зайбертом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известные ученые, общественные деятели и деятели культуры проводили в последний путь профессора археологии, доктора исторических наук, члена-корреспондента Германского археологического института, Академии общественных наук РК, ученого с мировым именем Виктора Зайберта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный ученый Аманжол Кузембайулы не просто трудился вместе с Виктором Федоровичем, но и стал его близким другом.

«Мы часто брали с собой студентов, когда отправлялись на раскопки. Он воспринимал их за своих коллег, не считал просто студентами. Он не уставал учить, рассказывать. Виктор Зайберт был предан науке. Мы потеряли не просто археолога, а ученого с мировым именем. Мы дружили 25 лет. Когда-то приехал из Костаная в Петропавловск на его место. Его должны были освободить от должности проректора по науке. Ректор отправил меня к Виктору, чтобы познакомиться. После знакомства с ним я отказался от этой должности. Мы дружили с тех времен. В его жизни были и черные, и белые полосы. В нашем возрасте мы друзей теряем каждый год. Но есть одна категория людей, которые живут веками... Его фундаментальная книга «Бопайская культура» - это весомый вклад в мировую науку. Пока есть эта книга - будет жив Виктор Федорович», - отметил Аманжол Кузембайулы.

Текст соболезнования заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова семье и близким Виктора Зайберта зачитал вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов.

«Сегодня общественность Казахстана понесла большую утрату. Ушел из жизни достойный сын казахской земли, преданный патриот своей Родины, профессор археологии Виктор Зайберт. Виктор Федорович посвятил свою жизнь изучению Казахстана, прошел трудовой путь от учителя до руководителя научного центра. Мне выпала честь лично общаться с этим удивительным человеком, личностью с большой буквы, ученым с глубочайшим знанием своего предмета, преданным сыном казахской земли. Его знала мировая научная общественность, приглашали работать известные научно-исследовательские центры мировых держав. Но Виктор Зайберт твердо отвечал: «Я останусь на своей земле. Я - немец казахского происхождения». Виктор Федорович увековечил себя в трудах. Память о нем будет жить в наших сердцах», - говорится в тексте письма заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Доктор исторических наук, профессор Аяган Буркитбай сказал, что до последних дней своей жизни Виктор Федорович оставался ученым, настоящим изыскателем.

«Мы проводили в последний путь нашего близкого друга, прекрасного ученого, талантливого человека, доктора исторических наук Виктора Федоровича Зайберта. Я не помню, чтобы он резко говорил, вступал в конфликты, был деликатным. Он нашел последнее упокоение на казахстанской земле. Сын депортированного народа, немец по национальности, он себя чувствовал настоящим казахстанцем. Даже в тяжелейшие 90-е годы он не уехал из Казахстана. Он внес огромный вклад в развитие исторической науки Казахстана. Мы любили его за доброжелательность, высокий профессионализм. До последних дней своей жизни Виктор Федорович оставался ученым, настоящим изыскателем», - сказал профессор, доктор исторических наук Аяган Буркитбай.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что Виктор Зайберт все свои 75 лет посвятил определению роли, места и значения нашей земли в общемировой цивилизации.

«Человек высочайшей эрудиции, глубоких знаний он всегда подчеркивал, насколько предан этой земле. Виктор Федорович не искал историю на полках архивов, он искал ее и доказывал на археологических раскопках, находясь под палящим солнцем и проливными дождями. Его работы – это уже достояние нашей истории, нашей страны. Все свои 75 лет Виктор Зайберт посвятил определению роли, места и значения нашей земли в общемировой цивилизации», - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Ранее сообщалось, что Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого-археолога, доктора исторических наук Виктора Зайберта.

Виктор Федорович Зайберт - автор научных открытий, монографий и многочисленных статей об археологии и древней истории Казахстана, но главное свое открытие он сделал в 1980 году. В. Зайберт познакомил мир с Ботайской культурой. Было доказано, что именно на этой территории произошло одомашнивание лошади. Всю свою жизнь он посвятил археологии. Невозможно перечислить все его регалии, научные труды. Виктору Федоровичу Зайберту было 75 лет.