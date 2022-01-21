Прошло первое заседание: механизмы утильсбора станут прозрачными и доступными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии Сериккали Брекешев сегодня провел первое заседание рабочей группы, с участием представителей общественности, государственных органов, где были рассмотрены вопросы в части администрирования утилизационного сбора, в связи с прекращением деятельности ТОО «Оператор РОП» и передачи функций государственной организации в лице АО «Жасыл даму», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Необходимо отметить, что в соответствии с решением Правительства стопроцентная доля участия в уставном капитале ТОО «Оператор РОП» принята в государственную собственность.

Данное решение было принято на основании того, что организационно-правовая форма в виде акционерного общества позволит обеспечить максимальную прозрачность и подотчётность в деятельности государственного Оператора РОП.

При этом «Жасыл даму» - единственное АО в экологической сфере, имеющее опыт в вопросах обращения с отходами, ведущую свою историю с 2012 года, когда оно было создано путем преобразования РГП «Казахский научно-исследовательский институт экологии и климата», который в свою очередь берет свое начало с 1951 года.

«Жасыл даму» является подведомственной организацией Министерства экологии, геологи и природных ресурсов и доля участия государства составляет 100%. То есть, никаких других физических и юридических лиц в составе акционерного общества нет.

АО «Жасыл даму» переданы все функции ТОО «Оператора РОП», такие как: сбор утилизационного платежа, стимулирование автопроизводителей, выдача скидочных сертификатов (ваучеров) на сельскохозяйственную технику, выплата компенсаций за сдачу вышедших из эксплуатации транспортных средств, субсидирование сборщиков, транспортировщиков и утилизаторов отходов и другие функции согласно Экокодекса.

Расходование поступивших утилизационных платежей будут осуществляться в строгом соответствии с направлениями, указанные в Экологическом кодексе.

В своем выступлении Министр отметил: «Внедрение принципа РОП сказалось на решение накопленных в стране проблемных вопросов в сфере обращения с отходами, в первую очередь, благодаря созданию механизма обеспечения финансовой устойчивости бизнеса, задействованного в сфере обращения с отходами. Сегодня мы видим увеличение доли переработки отходов с 2,6% в 2016 году, до 21% в 2021 году, за данный период собрано и утилизировано 264 тыс. тонн отходов упаковки, 310 тыс. тонн отходов автокомпонентов».

В настоящее время АО «Жасыл даму» открыты счета в банках второго уровня, а также вносятся изменения в платежные системы. С понедельника, то есть с 24 января текущего года, возобновятся работы по приему утилизационных платежей АО «Жасыл даму».

Также было отмечено, что выданные ранее скидочные сертификаты (ваучеры) на сельскохозяйственную технику действительны и уже со следующей недели новый оператор начнет принимать заявки на сдачу вышедших из эксплуатации транспортных средств через прежний сайт оператора РОП. Пункты приема старых авто также возобновят работу.

Также глава ведомства сказал, что сумма, на которую выдаются скидочные сертификаты (ваучеры) на сельскохозяйственную технику, а также выплаты компенсаций за сдачу вышедших из эксплуатации транспортных средств будут скорректированы с учетом пересмотра ставок утилизационного сбора. Пересмотр ставок утилизационного сбора будет проведен Межведомственной рабочей группой, в которую вошли также представители общественности.

По ставкам с учетом обсуждений будут внесены изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов «Об утверждении методики расчета утилизационного платежа» до конца февраля текущего года.

Более того, в целях осуществления прозрачности механизма РОП совместно с заинтересованными лицами будут пересмотрены действующие требования по стратегии развития деятельности оператора РОП и инвестиционной политики, упрощения действующих процедур.