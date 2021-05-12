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    11:40, 12 Май 2021 | GMT +6

    Прошло обсуждение о госполитике по доступу к информации и о мировых трендах сферы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК и Центр прикладных исследований «Талап» совместно провели в онлайн-формате круглый стол «Государственная политика доступа к информации: Ситуация в Казахстане и мировые тренды», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИОР.

    Во время мероприятия директор Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР РК Бекзат Рахимов подробно рассказал о проекте «Годовой отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан» и презентовал его основные тезисы.

    С темой «Открытые и большие данные в государственном управлении» выступил руководитель ассоциации участников рынка данных России Иван Бегтин.

    Запись трансляции доступна по ссылке.


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