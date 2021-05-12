Прошло обсуждение о госполитике по доступу к информации и о мировых трендах сферы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК и Центр прикладных исследований «Талап» совместно провели в онлайн-формате круглый стол «Государственная политика доступа к информации: Ситуация в Казахстане и мировые тренды», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИОР.

Во время мероприятия директор Департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР РК Бекзат Рахимов подробно рассказал о проекте «Годовой отчет о состоянии сферы доступа к информации в Республике Казахстан» и презентовал его основные тезисы.

С темой «Открытые и большие данные в государственном управлении» выступил руководитель ассоциации участников рынка данных России Иван Бегтин.

Запись трансляции доступна по ссылке.