Прошли учения – акимат опроверг слухи о появлении опасного вируса в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматинской области прокомментировал не достоверную информация якобы о заболевании жителя Талдыкоргана опасным вирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

«Сегодня в талдыкорганской инфекционной больнице прошли учения. Отрабатывалась ситуация при госпитализации пациента с опасным вирусом. Повода для беспокойства нет. Это были учения и ничего более. Мы получаем информацию о том, что уже в мессенджерах гуляет не достоверная информация якобы о заболевании жителя города. Просим воздержаться, от дальнейшего распространения ложной информации», - сообщает пресс-служба акима Алматинской области на странице в Instagram.

Ранее в соцсетях прошла информация о том, что в инфекционную больницу привезли больного.

«В инфекционную больницу привезли больного на скорой, люди со скорой в скафандре. Что происходит? Просим дать ответ!» - писали очевидцы учений.

Ранее правительство Китая объявило на пресс-конференции о девяти новых случаях смерти от пневмонии.

Фото взято из социальных сетейНапомним, вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре Китая, началась в декабре минувшего года.