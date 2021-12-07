Прошла жеребьевка отбора чемпионата мира – 2024 по футзалу, где выступит сборная Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Семь европейских сборных примут участие в финальной стадии чемпионата мира – 2024 по футзалу, где в целом сыграют 24 команды. Отборочный цикл продлится с апреля 2022 года по апрель 2024 года, а первая жеребьевка пройдет седьмого декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, ее сборная получит прямую путевку в решающий турнир, и по итогам квалификации на чемпионат мира отберется только шесть европейских команд. В ином случае, квалификация определит всех семерых участников финальной стадии от Европы.

Квалификация будет разбита на пять этапов: предварительный раунд (мини-турниры), основной раунд (групповой этап с матчами дома и в гостях), стыковые матчи элитного раунда (дома и в гостях), элитный раунд (групповой этап с матчами дома и в гостях) и стыковые матчи элитного раунда (дома и в гостях).

В предварительном раунде стартуют 24 команды с самыми низкими коэффициентами среди 48 европейских сборных по состоянию на ноябрь 2021 года.

Остальные участники стартуют с группового этапа основного раунда: Испания, Россия, Португалия (чемпион), Казахстан, Хорватия, Сербия, Азербайджан, Италия, Чехия, Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Румыния, Словакия, Грузия, Белоруссия, Нидерланды, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония.

Напомним, в 2021 году команда Казахстана по футзалу заняла четвертое место на чемпионате мира.

Сборная Казахстана по футзалу поднялась в мировом рейтинге после выхода в полуфинал ЧМ-2021.



