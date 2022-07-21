21 Июля 2022 22:08

Прошла оперативная подготовка командного состава Нацгвардии РК

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Центре боевой и методической подготовки Национальной гвардии РК в поселке Жетыген Алматинской области прошли учебно-методические сборы с командующими региональных командований, командирами соединений и воинских частей и их заместителями по воспитательной и социально-правовой работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В течение трех дней офицеров командного звена проверили на профессиональную подготовку, в ходе которого, были приняты зачеты по основным предметам профессионально-должностной подготовки, включая практические навыки по огневой, физической, методической, государственно- правовой подготовке и знаний руководящих документов, а также по совершенствованию управления войсками.

Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов, являясь руководителем сборов, сказал, что основной упор в ходе оперативной подготовки сделан на проведение с офицерами практических занятий.

В частности, командиры и их заместители показали свои навыки по стрельбе из различных видов оружия: пистолетов, автоматов, гладкоствольных ружей, гранатометов и пулеметов по неподвижным, появляющимся и движущимся мишеням днем и ночью. Также офицеры прошли курс вождения боевых машин в сложных условиях, преодолевая водные преграды.

В ходе сборов с офицерами были проведены лекции, учебно-методические, инструктивные и показные занятия по основным видам обеспечения боевой д еятельности войск правопорядка: боевой подготовке, службе войск и безопасности военной службы, морально-психологическому обеспечению, проведению индивидуальной воспитательной работы с подчиненными, планированию мероприятий, направленных на предупреждение нарушений

дисциплины в воинском коллективе.

Наглядно было продемонстрировано служебное применение войсковых нарядов и подразделений Национальной гвардии в условиях введения чрезвычайного положения.

В рамках оперативной подготовки с командирами воинских частей впервые была проведена штабная тренировка по работе органов управления при проведении специальной операции по пресечению и ликвидации массовых беспорядков в населенном пункте и поиску и пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований батальонной тактической группой.

В завершающий день учебно-методических сборов, под председательством заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Еркина Ботаканова было проведено выездное заседание военного совета Национальной гвардии, на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности войск за первое полугодие 2022 года, а также рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования и развития войск в свете требований Президента РК.