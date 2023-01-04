Прошла официальная презентация Роналду в новом клубе после ЧМ-2022

4 Января 2023, 07:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Саудовский «Аль-Наср» провел презентацию португальского футболиста Криштиану Роналду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Презентация прошла на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Эр-Рияде.

Напомним, 37-летний Криштиану Роналду подписал с «Аль-Насром» двухлетний контракт. По контракту с «Аль-Насром» Роналду заработает 200 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

На прошедшем недавно чемпионате мира-2022 в Катаре Роналду выступил неудачно: он забил всего один гол в пяти матчах, причем две игры начинал на скамейке запасных. Что касается выступления сборной Португалии на турнире, то в четвертьфинале она сенсационно проиграла команде Марокко (0:1).

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN