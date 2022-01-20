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Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений - ВМО

20 Января 2022 05:25
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Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений - ВМО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошедший 2021 год стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений, говорится в распространенном в среду заявлении Всемирной метеорологической организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Хотя средняя глобальная температура временно снизилась в результате развития явления Ла-Нинья 2020—2022 годов, согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2021 год все равно стал одним из семи самых теплых лет за всю историю наблюдений. При этом, по оценкам экспертов ВМО, глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло.

Как отмечают в ВМО, средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Таким образом, 2021 год стал седьмым годом подряд, когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 °C.



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