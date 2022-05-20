20 Мая 2022 13:58

Прошедшим срочную воинскую службу планируют выделить квоту для обучения в вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК считают, что это было бы хорошим стимулом и повысило бы интерес к службе в армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, ранее Глава государства поручил принять меры по военно-патриотическому воспитанию школьников, повысить качество подготовки кадров.

Ведомством инициирован ряд предложений.

«Мы рассматриваем возможность выделения 5% квоты по получению грантов для обучения в вузах граждан, прошедших срочную воинскую службу, а также для выпускников кадетских классов. Это более чем 3000 грантов ежегодно», - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook.

Более того, предлагается выпускников вузов освободить от трехлетней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу.

«Сейчас требование по отработке предъявляется ко всем обучившимся за счет государства. Полагаю, что это было бы хорошим стимулом и повысило бы интерес к службе в армии», - считает министр.

Кроме того, Минобразования предлагает включить норму по предоставлению грантов для обучения в вузах детям военнослужащих, погибших при несении воинской службы или при участии в миротворческих операциях.

«Что касается образования тех, кто проходит срочную воинскую службу, то сейчас у них не так много возможностей для получения знаний», - сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, ведомство планирует открыть массовые онлайн-курсы для срочников.

«Также мы готовы сделать перезачет результатов обучения солдат после прохождения краткосрочных курсов и последующей сдачи квалификационного экзамена выдавать дипломы о получении рабочей специальности. Например, если автомеханик прошел обучение во время службы, то после демобилизации он может получить диплом», - добавил министр.