Прошедшие в Казахстане президентские выборы были транспарентными – эксперт из США

21 Ноября 2022, 17:14

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для Казахстана очень важно то, что страна находится на пути к демократии. Об этом сообщил директор по аналитическому развитию в Институте стратегии и политики New Line (США) Камран Бохари на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти выборы, действительно, являются очень важным этапом в переходе Казахстана из постсоветского государства в новую форму государства. То есть, уже есть определенная дорожная карта трансформации страны, которую подготовил Касым-Жомарт Токаев, выигравший данные выборы. Конечно, на ее реализацию потребуется определенное время. Но, представьте себе, в 2029 году, если все будет хорошо, как мы надеемся, мы будем все начинать с чистого листа. Будут совершенно новые кандидаты, и партии, которые не только что появились, чтобы сыграть свою роль и занять свое место на политическом поле страны», – сказал Камран Бохари.

Эксперт отметил, что прошедшие президентские выборы были транспарентными. При посещении 10 избирательных участков не было выявлено никаких помех и сложностей. Люди, которые приходили на избирательные участки, знали, что им нужно делать, они были воодушевлены, приходили с детьми и делали селфи.

По словам К.Бохари, он беседовал со многими избирателями, большинство из которых говорили, что, голосуя на выборах, они выполняют свой гражданский долг и рады внести свой вклад в событие государственного масштаба. Все избиратели желали процветания и благополучия своей стране, последующим поколениям.

Также К.Бохари отметил как положительный момент то, что на избирательных участках не было заметно присутствия спецслужб или других силовых структур, несмотря на ситуацию в соседних странах, а также произошедшие в начале года события в Казахстане. Это говорит о том, что гражданам была предоставлена полная возможность для свободного волеизъявления.

В заключение, эксперт подчеркнул, что для Казахстана очень важно то, что страна находится на пути к демократии, которая является целью проводящихся реформ. И Казахстан делает важные шаги, используя возможности для продвижения к этой цели.