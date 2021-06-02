Прошедшие протесты дальнобойщиков прокомментировал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов ответил на вопрос по поводу протестов дальнобойщиков, выступивших против введения платного движения на новых участках дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне сообщалось, что акции протеста прошли в нескольких регионах Казахстана. Дальнобойщики были недовольны внедрением платности на новых участках автодорог.

«Я хотел бы отметить, что три-четыре дня назад случились инциденты, где многие водители-дальнобойщики выразили возмущение по поводу внедрения платности на новых участках. Для решения данного вопроса представителями министерства, АО «НК «КазАВтоЖол», НПП «Атамекен» и KazLogistics была проведена соответствующая разъяснительная работа», - рассказал Бейбут Атамкулов в ходе брифинга по итогам отчетной встречи с населением.

По его словам, этот вопрос обсуждался на протяжении двух лет совместно с НПП «Атамекен», общественными организациями, в том числе с Союзами перевозчиков Казахстана – ассоциациями «КазАТО» и KazLogistics.

«Платные дороги - общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип «Кто пользуется дорогой - тот платит за ее содержание», так как зачастую, в погоне за прибылью, у нас большегрузный автотранспорт, который осуществляет перевозку инертных материалов, разрушает дорожное полотно», - отметил министр.

«Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики, проезжая по территории зарубежных стран, платят соответствующие сборы», - проинформировал глава ведомства.

Бейбут Атамкулов добавил, что планируется внедрить платность до 2025 года на 11 тыс. км автомобильных дорог. На первом этапе - на 5,8 тыс. км.

«Но сегодня информация была немного искажена, я думаю, что мы дополнительно отработаем с перевозчиками. Я хотел бы сразу отметить, что это не коснется дорог, которые не отремонтированы. Будут в первую очередь запускаться отремонтированные дороги, с бездефектными участками, то есть это будут дороги первой категории. Далее мы уже перейдем к дорогам второй категории. Я недавно слышал возмущение у нас, Западный Казахстан – Уральск, Актобе. На самом деле участки дорог в Актюбинской области не подпадают под платность. Там должны до 2025 года соответствующие ремонтно-реновационные работы пойти. Необходимо будет соответствующую национальному стандарту установить категорийность, и только после этого будет введена платность», - пояснил Б. Атамкулов.

«На качество дорог влияет и то, как они содержатся. Для этого внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Здесь хотел бы остановиться на расценках. Ставки платы были утверждены Правительством РК в 2013 году, когда внедрили первую платную систему на дороге «Астана-Щучинск», при этом эти расценки сохраняются и на новых участках. Никаких изменений не произведено», - отметил министр.

Он также добавил, что в соседних странах система платности работает уже много лет, где тарифная ставка намного выше, чем в Казахстане.



