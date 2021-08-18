Прошедшие переговоры отражали доверительный характер казахстанско-корейских отношений - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова поделилась мнением о результатах государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея и о перспективах развития казахстанско-корейских отношений, передает МИА «Казинформ».

«Завершился государственный визит Главы государства К.К. Токаева в Республику Корея, который стал первым мировым лидером с момента начала пандемии, прибывшим в страну по приглашению его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Южной Кореей установлены 28 января 1992 года. В 1993 году открыто Посольство Республики Корея в Республике Казахстан. В ответ в 1996 году открыто Посольство Республики Казахстан в Республике Корея.

Для нашей страны, имеющей собственные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азии в целом, важно развивать прочные отношения с Южной Кореей, занимающей одну из лидирующих позиций в своем регионе. Повышение глобальной роли Сеула в XXI веке, геополитическое расположение страны и непосредственное участие в одном из главных вопросов международной повестки (северокорейская проблематика) придают ей статус одного из основных игроков в Восточной Азии.

Эксперты единодушны в оценках того, что национальные экономики двух стран не конкурируют друг с другом и носят взаимодополняющий характер. Есть схожесть менталитетов наших народов. Казахстан и Республику Корея объединяют долгосрочные интересы, общее понимание ответственности за международную безопасность и стабильность в Азии.

Между Парламентами наших стран действует двусторонняя Группа дружбы и сотрудничества. А ежегодные встречи на высшем уровне говорят о дружбе и прочности отношений между нашими странами. Договоренности между лидерами Казахстана и Республики Корея свидетельствуют о высокой динамичности наших взаимоотношений и их впечатляющих результатах.

Вспомним о состоявшихся встречах на высшем уровне. Так, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев посетил Республику Корея трижды с государственным визитом (15-18 мая 1995 г., 21-23 апреля 2010 г., 9-11 ноября 2016 г.), с официальным визитом (12-14 ноября 2003 г.) и с рабочим визитом (2-й Саммит по ядерной безопасности 26-27 марта 2012 г.). Президенты Республики Корея посетили Казахстан четырежды с государственным визитом (Но Му Хён 18-20 сентября 2004 г., Ли Мён Бак 12-14 мая 2009 г., Пак Кын Хе 18-20 июня 2014 г., Мун Чжэ Ин 21-23 апреля 2019 г .), дважды с официальным визитом (Ли Мён Бак 24-25 августа 2011 г. и 13-14 сентября 2012 г.).

Во время государственного визита в Казахстан Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем интервью сказал: « После обретения независимости в 1991 году Казахстан демонстрировал самое стремительное экономическое развитие среди стран Центральной Азии. Видение таких великих лидеров, как первый президент - господин Назарбаев и вы, господин Токаев, усилия народа Казахстана дали такой результат».

В год визита Президента Кореи в Казахстан исполнилось десять лет с момента установления стратегического партнерства между Кореей и Казахстаном, а в 2022 году наши страны отметят 30-летний юбилей дипломатических отношений, поэтому во время встречи в 2019 году К.К.Токаев и Мун Чжэ Ин договорились определить 2022 год годом взаимных культурных контактов.

Стратегическое партнерство двух государств, в основе которого лежит прочный экономический и культурно-гуманитарный фундамент, с каждым годом укрепляется.

Государственный визит Президента Казахстана К.К.Токаева в Республику Корея прошел в атмосфере дружбы и доверия. Между сторонами были проведены продуктивные переговоры, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня.

Несмотря на последствия коронакризиса и высокую неопределенность развития мировой экономики, Южная Корея остается одним из главных торгово-экономических партнеров и инвесторов Казахстана. В 2020 году приток ПИИ из Южной Кореи в Казахстан составил примерно 465 млн долл. США, а за последние 15 лет показатель достиг более 6 млрд долл. США. На фоне негативного воздействия пандемии в 2020 году внешнеторговый оборот сократился на 7,5% и составил порядка 5,9 млрд долл. США. Однако Южная Корея заняла четвертое место по объему внешней торговли Казахстана. Кроме того, успешно работают более 550 предприятий с участием корейского капитала и интерес к Казахстану, несмотря на кризис, растет. Так, в прошлом году в Алматы был открыт мобильный скрининг-центр по тестированию на коронавирусную инфекцию, запущен завод по сборке автомобилей Hyundai и проведена модернизация южнокорейской компанией «Lotte» кондитерской фабрики «Рахат».

В ходе переговоров было уделено внимание углублению и диверсификации экономического и инвестиционного сотрудничества, улучшению структуры взаимной торговли в постпандемийный период. Нужно отметить, что Южная Корея – динамично развивающееся государство, которое занимает типовые позиции в мире по развитию технологический инноваций и бизнес-среды. По итогам встреч Президента Казахстана с руководителями крупных южнокорейских компаний было подписано 34 соглашения на сумму 1,7 млрд долл. США, которые предполагают совместные инвестиционные проекты и трансферт корейских экологичных и высокоэффективных технологий.

Помимо экономической повестки, государственный визит еще раз придал большое значение поддержанию и развитию тесных культурно-исторических связей, а также взаимному уважению и узам дружбы между странами. Глава государства отметил важный вклад корейской диаспоры Казахстана в укрепление двустороннего сотрудничества. В Казахстане функционируют Ассоциация корейцев, корейские культурные центры и корейский театр. Знаковыми событиями прошедшего визита, которые имеют историческое значение, стало открытие в Сеуле бюста великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева и передача останков национального героя Кореи генерала Хон Бом До.

Стоит также особо отметить, что в следующем году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между нашими странами. Принятие в ходе встреч решения об открытии Генерального Консульства Казахстана в корейском Пусане является важным практическим шагом, который послужит всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Таким образом, атмосфера прошедших переговоров и их содержание полностью отражали партнерский и доверительный характер казахстанско-корейских отношений, которому способствует интенсивный диалог на высшем уровне, а также наращивание торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей».