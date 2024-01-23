Прощай, бензин. Электрокары выезжают на казахстанские дороги

С каждым годом в мире растут продажи электрических автомобилей. В 2023 году электрокар стал самым продаваемым автомобилем в мире. Количество проданных «гаджетов на колесах» превысило 10 млн. В Казахстане также растет число граждан, выбирающих более экологичный вид личного транспорта. Какое будущее у электрокаров в нашей стране и что об этом говорят эксперты, читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Самый продаваемый автомобиль в мире

Тенденция на рост продаж электромобилей стремительно растет в последние 5 лет. Согласно statista.com продажи резко выросли в 2022 году с 6,61 млн до 10,64 млн – более, чем на 30%. По прогнозам, эта тенденция продолжится. К 2028 году эксперты ожидают, что количество проданных электромобилей составит более 17 млн.

Инфографика: Kazinform

В 2023 году электромобиль выбился в лидеры продаж и стал самым продаваемым в мире.

В Казахстане число электрокаров выросло в 10,4 раз в 2023 году

Тенденция не обошла стороной и Казахстан. В 2022 году количество электрокаров в стране составляло всего 570 штук. За год число владельцев «гаджетов на колесах» увеличилось до 7680.

Все дело в квоте, которую государство предоставило казахстанцам, поддерживая переход на более экологичный вид авто. Ведь электромобиль выделяет ноль вредных выбросов в атмосферу. Поэтому государство предоставило квоту, которая освобождает покупателя электромобиля от уплаты таможенных пошлин и налогов. С этим и связан резкий скачок в приобретении «электричек». Только за 10 месяцев 2023 года в Казахстан было ввезено 6 875 электромобилей по квоте.

Инфографика: Kazinform

Помимо предоставленных льгот, граждане выбирают электромобиль и по другим причинам. Среди них технологичность, динамические характеристики и относительно низкая стоимость топлива. Электрокар можно заряжать от простой электросети, что позволяет значительно экономить на расходах на топливо.

Кроме того, такой автомобиль имеет меньше деталей, поэтому реже ломается. Требуется меньше расходов на его содержание и эксплуатацию.

Также эксперты отмечают, что уровень безопасности у электрокара выше. Например, при лобовом столкновении водитель и пассажиры не травмируются о тяжелые и объемные детали — ДВС (двигатель внутреннего сгорания – прим. ред.) и КПП (коробка переключения передач – прим. ред.). Таким образом, электромобили вполне пригодны для использования. Правда пока только в черте города. Причиной тому служит неразвитая сеть станций для зарядки электрокаров.

- Электромобили могут хорошо себя чувствовать в крупных городах уже сейчас, но при условии собственной зарядной станции и наличии второго бензинового автомобиля. Другим словами, электромобиль в Казахстане сейчас - это авто только для городских пробегов - работа, магазин, садик, школа. А потом заряжаться! И лучше, чтобы зарядка была своя, поставил на ночь, а утром едешь дальше. И не зависишь от наличия и работы общественных зарядных станций. Пока что их немного, - отмечает организатор автопутешествий и экспедиций, руководитель проекта Autotourist.kz Михаил Кулишин в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Поэтому, по его словам, для большинства соотечественников электромобиль является неподходящим. При выборе нового автомобиля люди все-таки выбирают традиционные модели. А для поездок на дальние расстояния в настоящее время подходит только автомобиль на жидком топливе.

- Непростые условия эксплуатации, большие и очень большие пробеги делают электромобиль непригодным для этого. Не забудем еще про необходимые внедорожные характеристики автомобиля, среди которых вес машины (у электрокаров он выше из-за тяжелых батарей) и моральная проходимость (вряд ли на лакированном электромобиле вы поедете через кусты и реку). И еще цена на электромобиль. Все же – это для тех, кто может себе позволить, так скажем, «побаловаться». Потому что в семье, помимо электрического, должен быть и бензиновый. Но, конечно, основное требование — это наличие электрозаправок, а также скорость заправки, - отмечает эксперт.

Поэтому, по мнению эксперта, крупную долю электрокары вряд ли займут в ближайшие 5-7 лет. Только какой-то сегмент. Однако поспособствовать его развитию может как государство, так и частные компании, организуя инфраструктуру в виде зарядных станций.

В чем суть проблемы с зарядкой

Электромобили требуют регулярной зарядки и подзарядки электроэнергией. Есть «быстрая» зарядка за 1 -1,5 часа, есть «медленная» 10 - 12 часов. В зимнее время с понижением температуры расход электроэнергии увеличивается в среднем на 30-40%. Часто «быстрой» подзарядкой пользоваться нельзя, так как она изнашивает батарею. Однако «медленных» зарядных станций не так много. Например, по данным МВД в Астане и в Алматы всего по 50 станций. В Астане зарегистрировано 1160 электромобилей, а в Алматы в 4 раза больше. Всего же в Казахстане 112 электрозарядных станций.

Фото: Pixabay

Из-за дефицита «зарядок», граждане стали устанавливать собственные зарядные станции в подземных паркингах жилых комплексов. В связи с чем вызвали обеспокоенность в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

- Министерство по чрезвычайным ситуациям, учитывая многочисленное количество поступающих обращений граждан по вопросу размещения электромобилей и их зарядных станций, обеспокоено отсутствием требований для них в нашей стране. Данный факт требует особого внимания со стороны всех заинтересованных государственных органов ввиду роста спроса на электромобили во всем мире и, в частности, в Казахстане, - отмечается в сообщении МЧС.

Обеспокоенность МЧС вызвали именно пожароопасные характеристики литий-ионных аккумуляторов, установленных в электромобилях.

- Зарубежный опыт тушения пожаров на электромобилях показывает, что литий-ионные аккумуляторы могут закорачиваться, выходить из строя, самопроизвольно воспламеняться и взрываться. …Учитывая изложенное, до принятия соответствующих нормативных правовых актов использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо, - сообщили в МЧС.

Как показала практика, решение было правильным. По данным Министерства внутренних дел, за 2 года, в 2022–2023 годах в Алматы загорелось 2 электромобиля.

К слову, в МЧС отметили, что требования Правил пожарной безопасности будут пересмотрены после законодательного урегулирования и внесения необходимых требований в госнормативы в части допустимости размещения зарядных станций для электромобилей в зданиях различного назначения.

Как государство поддерживает переход на «электричку»

Государству эта тема очень важна. В целях популяризации экологически чистого транспорта и перехода на него, депутаты Мажилиса инициировали поправки в законодательство, которые включают вопросы создания развитие инфраструктуры электромобилей.

Недавно депутаты Мажилиса приняли в первом чтении соответствующий законопроект.

Его основные нормы включают введение нового понятия «электрозарядная станция» и обеспечение отдельных мест для размещения электрозарядных станций при проектировании дорог, в том числе в жилых и общественных зонах. Установка зарядных станций будет предусмотрена на территории аэропортов, вокзалов, стационарных торговых объектах, парках, кинотеатрах. Будут таже предусмотрены стоянки такси с зарядными станциями.

Также законом вводятся понятия «электромобиль» и «гибридный автомобиль» для идентификации видов транспортных средств на законодательном уровне. В качестве льгот планируется разрешить экологичным автодвижение по отдельно выделенному пути. Кроме того, водители электрокаров будут освобождены от уплаты за парковочные места.

Хватит ли электричества?

Эксперт в области энергетики Динмухаммед Кудайбергенов, согласен с тем, что спрос на электрокары будет скорее всего расти в Казахстане.

- Благодаря существующим мерам по стимулированию в виде освобождения от налогов, оплаты за утильсбор, бесплатную парковку, а также новых предложений на рынке за счет появления большей альтернативы, спрос на электрокары при условии сохранения покупательской способности будет расти, - сказал Динмухаммед Кудайбергенов в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Однако, по его словам, текущие темпы роста количества электромобилей не приведут к усилению энергодефицита.

- Следует учесть точки роста парка электромобилей по стране, как показывает практика, большинство приходится на крупные города, Алматы, Астана, Шымкент. Рост потребления электроэнергии новой нишей владельцев электромобилей в ближайшее время не приведет к дефициту электроэнергии, так как все еще доля экологичных транспортных средств не велика - менее 5% от общего количества автопарка страны, - считает эксперт.

Фото: Pixabay

Он отметил, что влияние на энергосистему будет ощутимым при достижении как минимум 30% доли электромобилей. Тогда в масштабах одного города или района может образоваться нагрузка на сети.

- К примеру, среднее потребление электромобиля в год около 2,5-3,2 тысяч кВт-час, сравним с холодильником (один из самых больших потребителей электроэнергии в домохозяйствах на который приходится не менее 1/4 всего потребления) - 0,2-0,3 тысяч кВт/час в год. Рост количества электрокаров, при условии отсутствия модернизации передающих сетей и объектов энергосистемы может привести к отрицательным последствиям, - отметил энергетик.

По его данным, эта проблема актуальна сегодня для многих стран, даже США, где средний возраст объектов энергопередающих организаций более 40 лет.

Будут ли успевать за темпами создания инфраструктуры для электромобилей или нет, по мнению организатора автопутешествий и экспедиций Михаила Кулишина, будет видно в течение последующих лет.

- Пока что электромобили абсолютно непригодны для дальних путешествий и экспедиций, не только в нашей стране. Дополнительные сложности и нюансы, делают путешествие неудобным. А в некоторых случаях невозможным. Думаю, все станет понятно в ближайшие 5 лет, - заключил автоэксперт.

Напомним, решением Евразийского межправительственного совета беспошлинный ввоз электромобилей продлили на два года, до 31 декабря 2025 года. Для Казахстана выделена квота - 30 тысяч автомобилей.