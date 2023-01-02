Прощание с почетным Папой Римским Бенедиктом XVI пройдет в Ватикане

2 Января 2023, 10:53

ВАТИКАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Прощание с умершим в субботу почетным Папой Римский на покое Бенедиктом XVI начинается в понедельник в Ватикане. Тело бывшего понтифика, отрекшегося от престола в 2013 году и принявшего титул почетного Папы, будет выставлено с 09:00 (11:00 мск) в соборе Святого Петра для прощания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщалось, оно продлится на протяжении трех дней, после чего 5 января после заупокойной службы во главе с нынешним предстоятелем Римско-католической церкви Франциском состоятся похороны. Уже объявлено, что Бенедикт XVI будет похоронен в крипте под алтарной частью собора, как он сам того желал, выбрав изначальное место упокоения своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005). После возведения в лик святых польского Папы его останки были перенесены в верхнюю часть собора.

Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Состояние здоровья почетного Папы сильно и неожиданно, как говорят источники, ухудшилось 25 декабря. 28 декабря в ходе коллективной аудиенции Франциск сообщил, что его предшественник сильно болен и призвал молиться за него.

Германский кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью. Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почетного Папы в здании бывшего монастыря на территории Ватикана.

В воскресенье Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску и всей католической общине.

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