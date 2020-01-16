Прощание с Ибрагимом Жангуразовым состоится 17 января в селе Ижевское Аршалынского района

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 15 января 2020 года на 82-м году ушел из жизни один из видных общественных и хозяйственных деятелей, внесший значительный вклад в социально-экономическое развитие республики и ее аграрного сектора, генеральный директор производственного кооператива «Ижевский» Аршалынского района Акмолинской области, Герой Социалистического Труда Ибрагим Жангуразов.

И. Жангуразов родился в 19 июля 1937 года в селении Зылги, КБАССР. В 1944 году был депортирован вместе с родителями в Казахскую ССР. Начал свою трудовую деятельность в 1957 году в качестве зоотехника после окончания Акмолинского техникума в совхозе «Ижевский».

В 1967 году назначен генеральным директором Вишнёвского производственного объединения (с 1997 года - ПК «Ижевский»). Под руководством И. Жангуразова объединение вошло в число передовых сельскохозяйственных хозяйств Казахской ССР.

Сегодня ПК «Ижевский» - работающее по новым мировым стандартам, одно из немногих в республике, многоотраслевое хозяйство. Здесь птицеводство и животноводство идут наравне с развитием полеводства.

На протяжении многих лет И. Жангуразов вел активную общественную деятельность - избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР двенадцатого созыва, являлся членом политсовета НДП «Нур - Отан», первого Президентского Совета РК, Ассамблеи народа Казахстана, Национального собрания при Президенте РК, почетным президентом Союза птицеводов Казахстана.

За свой многолетний ратный труд И. Жангуразов был удостоен ряда государственных наград.

Прощание с Ибрагимом Жангуразовым пройдет в Доме культуры в 10:00 в селе Ижевское Аршалынского района, поминальный ас - в 13:0 в отеле «Рэдиссон» (город Нур - Султан).