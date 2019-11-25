Прощание с боевым знаменем: ряд офицеров ВС РК проводили в запас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК с участием руководства оборонного ведомства прошла торжественная церемония прощания с боевым знаменем. Ряд офицеров Вооруженных сил Казахстана проводили в запас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Прощание с боевым знаменем – особая церемония для каждого военнослужащего. Офицеры по очереди преклонили головы перед боевым знаменем, олицетворяющим честь, доблесть и боевые традиции армии.

В присутствии роты почетного караула и знамённой группы был зачитан приказ об увольнении в запас генерал-лейтенанта Мурата Майкеева, генерал-майора Василия Рысбаева, полковников Раушанбека Абильдаева и Болата Каракучукова. Во время торжественного мероприятия был показан документальный фильм о воинском пути офицеров, их становлении как руководителей и командиров, достижениях в Вооруженных силах страны.





Генерал-лейтенант Мурат Майкеев закончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе. Службу начал в составе армии группы Советских войск в Германии, служил в Забайкальском военном округе, был заместителем командира 68-й мотострелковой дивизии, командовал мотострелковой дивизией Сухопутных войск, Аэромобильными войсками, Сухопутными войсками Казахстана. С 2016 года Майкеев занимал должность первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба ВС РК.

Генерал-майор Василий Рысбаев закончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени Фрунзе. Он проходил службу в Московском и Дальневосточном военных округах. В период создания и становления Вооруженных сил независимого Казахстана офицер служил начальником штаба и командиром воинских частей в Отаре, Шымкенте, Алматы, Ушарале, Аягозе. Занимал руководящие должности: заместителя командующего Аэромобильными войсками, командующего Региональными командованиями «Астана» и «Восток», заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

Полковник Раушанбек Абильдаев закончил суворовское военное училище, Алматинское высшее общевойсковое командное училище и Академию Вооруженных сил РК. Служил в составе групп Советских войск в Германии, в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе, занимался кадровыми вопросами в республиканской военной школе имени Бауржана Момышулы и Департаменте кадров МО РК. Кроме того, он занимался вопросами образования, становления органов военной полиции и войск территориальной обороны. С 2017 года возглавлял Административный департамент МО РК.

Полковник Болат Каракучуков в Вооруженных силах Казахстана проходил службу в подразделениях военной полиции на должностях от старшего дознавателя-инспектора отделения дознания и оперативно-розыскной работы до заместителя начальника Главного управления военной полиции ВС РК. С 2016 года офицер возглавлял Юридический департамент МО РК.











