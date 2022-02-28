Прорывное цифровое решение в туристической отрасли назвал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по цифровизации и маркетингу туристической отрасли, рассказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается работа по цифровизации и маркетингу отрасли. Прорывным цифровым решением стал разработанный нацкомпанией «КазахТуризм» продукт E-Qonaq по учету иностранных туристов в местах размещения», - сказал Дауен Абаев.

Министр подчеркнул, что фактически E-Qonaq представляет актуальную информацию для органов миграции и дает статистический срез по туристам в режиме реального времени.

«Это позволяет видеть «портрет туриста» и таргетировать наши маркетинговые мероприятия», - добавил Даурен Абаев.

Ранее глава МКС отметил достижения отечественного туризма.

«Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства LonelyPlanet. Французское издание LeFigaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году», - проинформировал Даурен Абаев.

Было отмечено, что британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий.