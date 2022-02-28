+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прорывное цифровое решение в туристической отрасли назвал Даурен Абаев

28 Февраля 2022 11:22
Поделиться:
Прорывное цифровое решение в туристической отрасли назвал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по цифровизации и маркетингу туристической отрасли, рассказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько проектов реализуется в сфере туризма Казахстана
Казахстанские объекты туризма становятся популярными за рубежом Нам предстоит работа по восстановлению туристского имиджа страны – Даурен Абаев В Казахстане намерены  развивать новые турпродукты

«Продолжается работа по цифровизации и маркетингу отрасли. Прорывным цифровым решением стал разработанный нацкомпанией «КазахТуризм» продукт E-Qonaq по учету иностранных туристов в местах размещения», - сказал Дауен Абаев.

Министр подчеркнул, что фактически E-Qonaq представляет актуальную информацию для органов миграции и дает статистический срез по туристам в режиме реального времени.

«Это позволяет видеть «портрет туриста» и таргетировать наши маркетинговые мероприятия», - добавил Даурен Абаев.

Ранее глава МКС отметил достижения отечественного туризма.

«Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства LonelyPlanet. Французское издание LeFigaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году», - проинформировал Даурен Абаев.

Было отмечено, что британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Туризм   #Минкультуры   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сколько проектов реализуется в сфере туризма Казахстана
Казахстанские объекты туризма становятся популярными за рубежом
Нам предстоит работа по восстановлению туристского имиджа страны – Даурен Абаев
В Казахстане намерены  развивать новые турпродукты
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
3 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
4 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
5 Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
В Казахстане отмечается рост туризма
В Казахстане в три раза выросло количество соискателей работы на ЭБТ в январе - Минтруда
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Снижение ставок утильсбора – что будет с ценами на авто в Казахстане
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Шесть фактов о банковском счете, который является «неприкосновенным» в Казахстане
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив