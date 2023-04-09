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Прорыв совершили ученые с помощью сверхмощного телескопа в обсерватории Ассы-Тургень

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 23:00
Прорыв совершили ученые с помощью сверхмощного телескопа в обсерватории Ассы-Тургень Фото: nu.edu.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма-всплеск, опередив спутники NASA. Телескоп Назарбаев Университета NUTTelA-TAO, расположенный в астрофизической обсерватории Ассы-Тургень, в ночь на 28 марта 2023 года произвел уникальное и новаторское наблюдение космического события, называемого гамма-всплеском (ГВ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

ГВ - это самые яркие электромагнитные события, происходящие во Вселенной. Несмотря на десятилетия усилий международного научного сообщества, их точная природа и параметры пока остаются неясными.

«Мы наблюдали гамма-всплеск GRB230328B в 28.03.2023 20:55:23, всего через 41 секунду после начала явления. Это самое быстрое из когда-либо зафиксированных оптическое многоканальное наблюдение гамма-всплеска. Мы наблюдаем событие одновременно в зеленом, красном и инфракрасном диапазонах, что даёт нам представление о спектре сигнала. Эти наблюдения стали возможны благодаря уникальным характеристикам нашего телескопа: его высокой скорости и одновременным наблюдением тремя сверх чувствительными камерами. О наблюдении уже объявлено международному научному сообществу», - рассказал инженер-исследователь проектной группы Энергетической Космической Лаборатории (ECL) Жанат Максут.

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Известно, что следующий телескоп, одной из 14 обсерваторий, которые также вели наблюдения, смог начать следить за гамма-всплеском только на 30-й минуте. Таким образом, у команды ECL Назарбаев университета есть данные по световому послесвечению мощной гамма-вспышки от 41 секунды до 30 минуты. Наблюдаемые данные в настоящее время тщательно анализируются группой исследователей. Ожидается, что анализ прольет свет на природу до конца не изученных гамма-всплесков.

Энергетическая Космическая Лаборатория была основана в Назарбаев Университете в 2016 году лауреатом Нобелевской премии Джорджем Смутом III и казахстанским ученым Канатом Байгариным.

«Это большой шаг вперед в наблюдательной науке. Важно признать, что это зависело не только от видения, финансирования и работы по изготовлению и установке автоматизированного телескопа и инструментальной системы, но и от высокого профессионализма команды. Впереди - самое интересное, обработка и анализ ценных данных. Я благодарю команду за это достижение!» - прокомментировал астрофизик, космолог, лауреат Нобелевской премии и основатель ECL в Назарбаев Университете Джордж Смут lll.

«Сегодня мы действительно получили результат, который будет вдохновлять молодых, да и опытных ученых на исследования в области космоса и других фундаментальных наук! Нашему сверхмощному телескопу удалось начать наблюдение за вспышкой на 41 секунде, за 10 секунд после прихода сигнала о взрыве гамма-вспышки на ориентацию», - заявил один из основателей Энергетической Космической Лаборатории, доктор Канат Байгарин.

Ранее команда ECL, используя телескоп NUTTellA-TAO, смогла произвести наблюдения самого раннего этапа Гамма-всплеска GRB201015A, начиная с 58 секунды с момента Swift-BAT trigger. Используя наблюдения с трех EMCCD камер одновременно, им удалось доказать свидетельство «рассеяния пыли» (dust destruction) - теории, предложенной ранее американскими учеными. Результаты наблюдения опубликованы в престижном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«GRB20115A — ГВ уникален тем, что произошел на расстоянии 5 миллиардов световых лет. Предполагается, что разрушение пыли является причиной изменения цвета на самой ранней стадии гамма-всплеска. Для наблюдения за такими явлениями на ранней стадии требуется телескоп, который движется очень быстро и одновременно захватывает несколько длин волн. В мире всего несколько таких телескопов, и все они могут наблюдать только через 1 час на максимальной скорости. А наш телескоп NUTTellA-TAO может развернуться и наблюдать за любым небесным объектом за 8 секунд», - рассказал научный сотрудник Энергокосмической лаборатории Назарбаев Университета Тохтархан Комеш.

Энергетическая Космическая Лаборатория (ECL) была основана в Назарбаев Университете в 2016 году в Центре энергетических исследований NURIS лауреатом Нобелевской премии Джорджем Смутом III и cоветником Президента Назарбаев Университета Канатом Байгариным. Основные программы лаборатории включают криогенную установку для исследований MKIDS детекторов и других криогенных датчиков, быстрых всплесков; эксперименты по многодиапазонному оптическому телескопу для измерения гамма-всплесков и других переходных процессов; сверхбыстрые астрономические приборы, а также теорию космологии и анализ данных.


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