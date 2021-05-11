Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища: 17 человек осудили в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Мая 2021, 00:21
Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища: 17 человек осудили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 17 человек осуждено по уголовному делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Республики Узбекистан.

По данным ведомства шесть обвиняемых получили реальные сроки от 3 до 10 лет, один — ограничение свободы на 4 года, остальные — крупными штрафы.

Самый большой срок получил бывший заместитель гендиректора УП «Узтемирйулкурилишмонтаж», экс-глава дирекции строительства гидротехнических сооружений М. Холматов. За хищения в особо крупном размере, должностной подлог, а также нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия, он приговорён к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года.

По пять лет тюрьмы получили бывший начальник «Сирдаре сув курилиш инвест» С. Абдуназаров, а также бывший начальник отдела планирования перспективных проектов UzGIP С. Руднев.

Суммы штрафов составили от 6,8 миллиона сумов до 134 миллионов сумов.

Суд также определил меры по взысканию с ответчиков ущерба, возникшего в результате хищений путём присвоения и растраты, а также обрушения Сардобинского водохранилища.

Ранее власти Узбекистана озвучили три основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, произошедшего 1 мая 2020 года.

Напомним, 1 мая 2020 года из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате чего произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс Мактааральского района Туркестанской области. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.

14 мая 2020 года министр экологии, геологии и природных ресурсов РК провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Узбекистана. В ходе переговоров пришли к решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сооружения.

Также стороны договорились разработать и подписать Межправительственное соглашение по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов.



Суды   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку