Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища: 17 человек осудили в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 17 человек осуждено по уголовному делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Республики Узбекистан.

По данным ведомства шесть обвиняемых получили реальные сроки от 3 до 10 лет, один — ограничение свободы на 4 года, остальные — крупными штрафы.

Самый большой срок получил бывший заместитель гендиректора УП «Узтемирйулкурилишмонтаж», экс-глава дирекции строительства гидротехнических сооружений М. Холматов. За хищения в особо крупном размере, должностной подлог, а также нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия, он приговорён к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года.

По пять лет тюрьмы получили бывший начальник «Сирдаре сув курилиш инвест» С. Абдуназаров, а также бывший начальник отдела планирования перспективных проектов UzGIP С. Руднев.

Суммы штрафов составили от 6,8 миллиона сумов до 134 миллионов сумов.

Суд также определил меры по взысканию с ответчиков ущерба, возникшего в результате хищений путём присвоения и растраты, а также обрушения Сардобинского водохранилища.

Ранее власти Узбекистана озвучили три основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, произошедшего 1 мая 2020 года.

Напомним, 1 мая 2020 года из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате чего произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс Мактааральского района Туркестанской области. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.

14 мая 2020 года министр экологии, геологии и природных ресурсов РК провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Узбекистана. В ходе переговоров пришли к решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сооружения.

Также стороны договорились разработать и подписать Межправительственное соглашение по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов.